André da Silva no pone techo al EuroElche «Hay que seguir así y a ver hasta dónde somos capaces de llegar», afirma el goleador franjiverde

Lunes, 29 de septiembre 2025

El delantero portugués del Elche André da Silva se mostró muy satisfecho tras la victoria ante el Celta por la dinámica de su equipo, invicto en la Liga y en posición europea, e indicó que los jugadores van a «intentar seguir así a ver hasta dónde llegamos».

El jugador luso, autor de tres tantos en el campeonato, admitió, en declaraciones a los medios del club, que el equipo se siente «contento y realizado porque las cosas están saliendo bien», pero precisó que la actual clasificación no es algo que obsesiona al equipo, cuyo objetivo es «crecer y disfrutar cada día».

Da Silva se mostró feliz de su rendimiento y desveló que durante el verano habló varias veces con el entrenador, Eder Sarabia, y vio varios vídeos sobre la forma de jugar del equipo que le emocionaron. «Pero estar aquí y disfrutar cada vez más de los compañeros es otra cosa», comentó el atacante, que destacó que el trato del cuerpo técnico y de los empleados hacen que las cosas sean «más fáciles».

André da Silva admitió que, tras una larga carrera, puede estar viviendo uno de sus mejores momentos deportivos durante el presente inicio de la competición. «No sabemos el futuro y el pasado ya está, por lo que lo más importante es el presente», indicó el internacional portugués, que se enfocó ya en el próximo partido ante el Alavés con el reto de prolongar la buena racha.

«Tenemos una semana larga para preparar el partido. Vamos a ponerle mucha fuerza y empeño, pero con los pies plantados para seguir esta situación», finalizó.

El Elche no ocupaba la cuarta posición de una clasificación en la máxima categoría desde hace 55 años. La última ocasión en la que el equipo ilicitano, recién ascendido a Primera, se instaló en esta privilegiada posición clasificatoria fue tras la primera jornada del campeonato 1970/71 al igualar en Altabix con el Granada (1-1).

Ya con la temporada lanzada, el equipo ilicitano logró estabilizarse durante cuatro jornadas en la cuarta plaza en el curso 1968/69, desde la fecha 13 a la 17, en un campeonato del que llegó a ser segundo.

Ambas clasificaciones momentáneas corresponden a la edad dorada del club en Primera División, cuando logró permanecer durante doce temporadas en la máxima categoría.

El techo clasificatorio del Elche en Primera fue el coliderato que logró en la primera jornada del curso 1965/66 y la segunda plaza en la que se instaló en las temporadas 1959/60, 1963/64 y 1968/69, siempre en la primera vuelta del campeonato.