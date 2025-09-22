El Elche alcanza posiciones europeas por primera vez en medio siglo El equipo de Eder Sarabia pulveriza los registros de Fran Escribá en un inicio de curso para soñar

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:19 | Actualizado 17:57h.

El Elche ha logrado cerrar una jornada en posiciones que dan opción a disputar una competición europea por primera vez desde hace casi 50 años y por primera en el presente siglo, en el que acumula cinco temporadas en la máxima categoría, tras su victoria ante el Real Oviedo por 1-0.

La última vez que el Elche cerró una jornada en posición europea se remonta a la temporada 1977/78, cuando ocupó la quinta plaza tras la undécima jornada de un campeonato en el que, no obstante, acabó descendido a Segunda.

El equipo ilicitano, que nunca antes alcanzó invicto la quinta jornada del campeonato de la máxima categoría como ha logrado ahora, contaba como mejor clasificación puntual en este siglo XXI el décimo puesto que llegó a ocupar en los cursos 2013/14 y 2014/15 dirigido por el técnico Fran Escribá. En las campañas 2020/21 y 2021/22, el Elche tuvo como techo la undécima plaza, siempre en las primeras jornadas del campeonato.

En su última experiencia en Primera, en la 2022/23, el equipo ilicitano, que acabó descendiendo como colista crónico, tuvo como mejor clasificación una décimo séptima plaza en la tercera jornada.

El Elche, cuyo reto en Primera ha sido siempre evitar el descenso, nunca ha competido en competiciones continentales. La mejor posición puntual que ha alcanzado en sus 25 temporadas en la máxima categoría fue la primera plaza tras la jornada inaugural del campeonato 1965/66.

También llegó a ser segundo de forma ocasional en la 1959/60, la de su debut en Primera, y en la 1968/69 y tercero en la 1967/68. Desde aquella campaña 1977/78, en las siete temporadas posteriores en la máxima categoría el equipo ilicitano nunca había cerrado una jornada de Liga en posiciones europeas hasta la fecha.

A pesar del histórico momento deportivo que vive el Elche, su entrenador, Eder Sarabia, mantiene la prudencia y recuerda que aún deben mejorar mucho para ser el equipo que quieren ser. El vasco evita marcar objetivos al equipo como la permanencia y garantiza que el vestuario no caerá en la relajación teniendo tan próximo un partido de la exigencia de Osasuna.

El Elche no gana en Pamplona en un partido del campeonato de Primera División desde hace 65 años. La única victoria ilicitana se remonta a la temporada 1959-60, cuando el Elche se impuso en abril de 1960 por (1-3) en la que pasó a la historia de la entidad ilicitana como la primera victoria a domicilio en la máxima categoría.

Dos goles de Cayetano Re, una de las leyendas del Elche, en los primeros ocho minutos y otro de Fuentes dejaron en anécdota el anotado por Cerdán para el equipo navarro. En total, el Elche ha disputado nueve partidos en Pamplona con un balance de cinco derrotas, la mencionada victoria y tres empates.