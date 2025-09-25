CA Osasuna-Elche CF (1-1): Pedrosa rescata un punto en El Sadar en el descuento El conjunto franjiverde, tras un inicio gris y un golazo tempranero de Víctor Muñoz, fue creciendo hasta empatar en el 92' gracias a un regalo defensivo que vale para seguir con la imbatibilidad

El Elche de Eder Sarabia aterrizaba en El Sadar con la moral por las nubes. Y no era para menos: junto a Real Madrid y Barça, era de los pocos equipos que todavía no habían probado la derrota en este inicio liguero. Pero claro, la jornada intersemanal obligaba a mover fichas. El técnico vasco decidió apostar por una rotación casi total, con la mirada puesta también en el duelo del domingo frente al Celta. Apenas cuatro nombres repitieron en el once inicial (Iñaki Peña, Sebas, André da Silva y Álvaro Núñez), mientras que Chust, Diaby, Petrot, Héctor Fort, Diang y Álvaro Rodríguez entraron en escena como aire fresco.

El arranque tuvo ese aroma de partido de ajedrez: cautela, pases cortos y mucho miedo a cometer un error que pesara demasiado. Y es que bastó un destello para romper la calma. Víctor Muñoz recogió la pelota en la medular, avanzó con decisión y, casi sin pensárselo, soltó un zapatazo desde más atrás del semicírculo del área. El balón voló directo a la escuadra de Iñaki Peña. Golazo. El Sadar rugió y Osasuna se adelantaba con un tanto de esos que valen por dos, por lo inesperado y lo estético.

El gol espoleó a los rojillos, que siguieron apretando. En una falta lateral, Lucas Torró se elevó más que nadie y su cabezazo rozó el segundo. El Elche sufría, corría detrás de la pelota y parecía aturdido. Pero con el paso de los minutos fue encontrando aire. Poco a poco, los franjiverdes empezaron a juntar pases, a ganar metros y a mirar la portería rival con algo más de fe. La más clara llegó en el 40': André da Silva encaró, se marchó con potencia hasta la línea de fondo y sirvió un pase de la muerte que se paseó por el área pequeña… pero nadie apareció para empujarla.

Con esa acción y la sensación de haber despertado, el Elche se marchó al vestuario aún vivo, aunque por detrás en el marcador. Osasuna mandaba por la mínima al descanso.

Tras el descanso, Eder Sarabia movió ficha con un cambio hombre por hombre: Diaby dejó su sitio a Affengruber. Y la verdad es que el Elche salió con otra cara. La primera ocasión clara de esta segunda parte no tardó en llegar. Tras una jugada enredada, con un rebote afortunado, el balón le cayó a Héctor Fort, que se plantó solo ante el portero. Tenía todo para marcar, pero en el mano a mano se ablandó. Su disparo salió blando, directo a las manos del guardameta. Una oportunidad de oro que se esfumaba demasiado pronto.

Con el paso de los minutos, el Elche se volcó en busca del empate. Y casi como un déjà vu de la primera parte, Petrot repitió la jugada que en su momento protagonizó André da Silva: un centro raso desde línea de fondo que cruzó el área sin encontrar rematador. El gol parecía rondar, pero seguía resistiéndose.

El equipo franjiverde no bajó los brazos y en una jugada bien organizada estuvo a punto de igualar la contienda el conjunto franjiverde. Álvaro Rodríguez filtró un pase delicioso a Rafa Mir, que golpeó de primeras, con todo, pero la madera le negó el gol con un disparo que hizo temblar El Sadar. Apenas unos minutos después, fue Héctor Fort quien se animó desde la frontal. Su disparo ajustado al palo parecía colarse, pero Sergio Herrera voló para desbaratar el empate con una gran parada.

Sarabia decidió entonces refrescar piernas: dentro Germán Valera y Pedrosa, fuera Diang y Héctor Fort. El Elche seguía apretando, empujando, sabiendo que el partido aún estaba muy vivo. El Elche no dejaba de llamar a la puerta. Y es que, tras la salida de un córner, llegó otra clarísima. Álvaro Rodríguez cazó el balón en el área pequeña y remató con todo, pero Sergio Herrera, casi sobre la misma línea, sacó una mano salvadora que mantuvo a Osasuna por delante. Una parada que valía medio gol y que desesperó a los franjiverdes.

Los últimos diez minutos fueron un auténtico vendaval franjiverde. El Elche se volcó sobre la portería rival, acumulando centros, disparos y segundas jugadas, mientras Osasuna intentaba respirar con alguna contra tímida en busca del segundo. El ambiente estaba cargado de tensión, de esos en los que parece que el gol está flotando en el aire.Y al final, el esfuerzo tuvo recompensa.

En el minuto 92, Aleix Febas se inventó una jugada magistral, rompiendo líneas con un pase filtrado por dentro hacia Pedrosa. Lo que parecía una acción sin demasiado peligro acabó en regalo: Boyomo y Sergio Herrera no se entendieron, y Pedrosa solo tuvo que empujarla a placer para firmar el empate. El banquillo del Elche estalló de alegría; el equipo había rascado un punto en El Sadar cuando el partido parecía escaparse.