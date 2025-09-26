Sarabia y la capacidad de resiliencia del Elche «El equipo volvió a demostrar en Pamplona de qué está hecho», valora el preparador vasco antes de recibir al Celta

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, calificó el empate ante Osasuna como «un punto de equipo y de un mérito tremando» tras marcar el 1-1 en el minuto 92 gracias a un tanto de Adria Pedrosa. «Le doy muchísimo valor. Es un rival que se hace tremendamente fuerte, nos han metido un gol pronto y el equipo vuelve a demostrar de qué está hecho. El gol es culpa mía. Nos han encontrado bien con esos balones a la espalada y a partir de ahí no hemos sufrido mucho», opinó el técnico del cuadro ilicitano, quien valoró haberse repuesto del duro golpe del 1-0.

Sarabia destacó «quitarle capacidad de reacción de Osasuna en la segunda mitad, mientras que en la primera les faltó entender ciertas cosas». «Los jugadores que tenemos en el banquillo, cada uno tiene que entender su rol y que 20 minutos son igual de importantes que 70. Empate y punto de equipo», agregó.

Sobre su expulsión dijo: «Exagerada. Si tiene que expulsar a entrenadores por ese tipo de acciones seguramente no terminaríamos ninguno. Es responsabilidad mía y de alguna manera le he podido dar lugar a ello».

«Un refuerzo a todo lo que hacemos, trabajamos y lo que somos. Salvo el Atlético, lo demás son puntos o victorias de muchísimo mérito, de ser capaces de tener recursos…hemos generado dos o tres muy claras para haber hecho un gol más», concluyó Sarabia.

Por otro lado, un gol de Iago Aspas en los primeros minutos de juego dio la victoria al Celta de Vigo en su última visita al estadio Martínez Valero, en un encuentro disputado en enero de 2023. El conjunto ilicitano, por entonces colista y sin saber lo que era ganar en la Liga, alivió las penas del equipo gallego, que llegó a Elche en una mala racha de resultados que logró quebrar.

El técnico del Elche, Pablo Machín, alineó en aquella jornada, disputada el día de Reyes, a Badía, Heliberton Palacios, Diego González, Bigas, Clerc (Lautaro Blanco), Gumbau (Raúl Guti), Mascarell, Tete Morente (Fidel Cháves), Pere Milla, Lucas Boyé y Roger (Ponce).

El Celta, dirigido por Carlos Carvalhal, apostó por Marchesín, Hugo Mallo, Mingueza, Aidoo, Unai Núñez, Galán, Fran Beltrán (Tapia), Gabri Veiga (Óscar), Cervi (Luca de la Torre), Paciencia (Larsen) y Iago Aspas.

A pesar de este último tropiezo, el Elche es dominador de los duelos ante el Celta, ya que ha logrado cinco victorias, por tres del equipo vigués, en los 11 partidos disputados en territorio ilicitano.