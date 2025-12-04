Josan: «Ojalá pudiera retirarme en el Elche, pero no depende de mí» El capitán franjiverde regresa tras su lesión, alcanza los 266 partidos con el club y analiza el momento del equipo antes de recibir al Girona

Josan, durante la rueda de prensa previa al duelo ante el Girona, en la que ha analizado su regreso y el momento del equipo.

Ismael Martínez Elche Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:22

El crevillentino Josan ha vuelto a escena en un momento clave para el Elche. Tras varias semanas de baja por una lesión muscular, el capitán franjiverde reapareció en el duelo copero ante el Quintanar del Rey. Su regreso coincide con una cifra simbólica: el extremo ha entrado en el top 10 de jugadores con más partidos en la historia del club, alcanzando los 266 encuentros con la camiseta franjiverde desde su llegada en enero de 2018. Este jueves, en la previa del choque liguero ante el Girona, Josan ha comparecido ante los medios y ha hablado sobre su trayectoria, su estado físico y el momento que atraviesa el equipo.

El capitán reconoce que alcanzar esta cifra es «un orgullo muy grande y una satisfacción increíble». Asegura que nunca imaginó llegar hasta aquí cuando firmó por el club hace casi nueve años y atribuye este hito al «trabajo y sacrificio diario». Una longevidad poco habitual en el fútbol actual: «Es complicado aguantar nueve temporadas en un mismo club», explica. «Estoy arraigado a Elche y al Elche. Ha sido un camino de sacrificio con muchos palos. Si tuviera que decirles algo a los chavales, sería que se esfuercen y trabajen. Somos una piña y eso se refleja en el campo».

Respecto a su estado físico, Josan ha confirmado que la lesión en el cuádriceps está superada: «No tuve molestias y poco a poco iré cogiendo el ritmo que tenía antes». Señala, no obstante, que el duelo copero «no fue fácil por las condiciones del campo», pero subraya que lo más importante es que la dolencia ya está olvidada.

De cara al partido del domingo ante el Girona, el capitán destaca la fortaleza del equipo como local: «En casa hemos sido superiores a todos y hay que seguir en esa línea». El juego, asegura, «está siendo muy bueno y la afición está contenta». Josan sostiene que la idea futbolística del equipo es la misma que les llevó al éxito la temporada pasada, aunque reconoce que la categoría es más exigente: «Los rivales tienen más nivel y más calidad, pero la idea no ha cambiado».

En el ámbito de resultados, el Elche encadena siete jornadas sin ganar, pero el capitán ha querido trasmitir un mensaje de tranquilidad. «La convicción es la misma que hace mes y medio, cuando todo salía», afirma. «Dentro del vestuario se respira confianza y creemos plenamente en lo que estamos haciendo junto al míster». Según él, los resultados no han acompañado, pero el equipo ha merecido más en varios encuentros.

Aun así, ha reconocido que la diferencia entre jugar en casa y hacerlo fuera es algo a corregir: «Nos sentimos menos fuertes fuera y es algo que tiene que cambiar». Llevar la idea de juego también a domicilio es, para él, la clave para conseguir resultados.

Sobre el ambiente que espera el domingo, Josan ha valorado el papel de la afición: «Estamos muy contentos con la gente porque nos está acompañando siempre». En un partido tan importante frente a un rival directo, espera que el Martínez Valero vuelva a empujar: «Venimos de una mala racha y necesitamos a la afición».

El extremo también ha hablado del momento físico del grupo: «El equipo llega muy bien. La Copa nos hace mantenernos a todos metidos y preparados». Ha considerado que la plantilla llega en buenas condiciones para afrontar el tramo decisivo antes del parón navideño.

Respecto a su futuro, Josan se muestra sincero: «A día de hoy no pienso en retirarme. Me veo capacitado para seguir jugando». Su contrato termina esta temporada y no oculta su deseo de continuar: «Ojalá pudiera retirarme en el Elche, pero no depende de mí». Reconoce que el nivel del club crece año tras año, pero confía en poder seguir compitiendo al máximo.

Por último, el capitán ha destacado la evolución de la afición desde su llegada en 2018. «El crecimiento ha sido importantísimo. Antes había desilusión; hoy ves a muchísimos niños con la camiseta del Elche y eso antes no pasaba». Para Josan, ese cambio simboliza el resurgir del club y el vínculo renovado con la ciudad: «A cualquier chaval que preguntes te dirá que es del Elche».