Eder Sarabia: «Queremos ganar y ser mejor equipo porque eso es lo que a la larga te lleva a conseguir cosas importantes» El Elche visita al Getafe decidido a mantener su identidad y lograr el primer triunfo a domicilio de la temporada

Ismael Martínez Elche Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:53 Comenta Compartir

El Elche CF afronta este viernes a partir de las 21:00 horas un exigente desplazamiento al Coliseum en busca de su primera victoria lejos del Martínez Valero. El equipo franjiverde llega al duelo con las bajas de Víctor Chust por sanción y Josan por molestias físicas, pero con la convicción intacta tras el gran nivel mostrado ante el Real Madrid y la recuperación de Pedro Bigas.

En la rueda de prensa previa, Eder Sarabia ha subrayado que el duelo ante el Getafe tendrá una dinámica distinta a la del partido contra el conjunto blanco. «Cada partido es una película y tenemos capacidad de adaptarnos a todas ellas», ha explicado, destacando la importancia de interpretar bien los momentos del encuentro y llevarlo «a donde nos interesa».

El técnico franjiverde se ha mostrado convincente durante su comparecencia y ha querido mandar un mensaje de ambición y crecimiento colectivo, recordando que el equipo no se conforma con competir bien: «Queremos ganar y ser mejor equipo porque eso es lo que a la larga te lleva a conseguir cosas importantes». Una declaración que refleja la mentalidad con la que el Elche afronta el duelo en el Coliseum y el camino que quiere seguir durante toda la temporada

Además, también ha puesto en valor la reacción y el carácter del equipo frente al Real Madrid, más allá del resultado: «En los últimos partidos seremos de los peores a nivel de puntos, pero al margen de eso somos capaces de poner el foco en lo que podemos controlar». Sobre el tramo final del encuentro, añadió: «Podríamos haber acabado 1-3, pero fuimos capaces de hacer otro gol. Estamos orgullosos de lo que hace sentir este equipo».

Cuestionado por el arbitraje en el Coliseum, Sarabia ha restado relevancia a ese factor: «No es un tema en el que pongamos mucho énfasis. El árbitro está para que se cumpla el reglamento». Señaló, además, que situaciones como la amarilla temprana a Chust «cuestan de manejar», pero el equipo está preparado para adaptarse.

El técnico también ha elogiado la figura de José Bordalás: «Todos aprendemos de todos porque el fútbol evoluciona y hay que adquirir cosas de todos los equipos. Bordalás saca rendimiento y puntos a todos sus equipos. La afición le adora y por eso lleva tanto tiempo en Primera».

De cara al partido, Sarabia ha insistido en la importancia de la identidad: «Tenemos muchas ganas de volver a ganar». Ha reconocido que será «un partido largo» y que el Getafe «es de una dureza tremenda», pese a no tener el glamour de los últimos rivales. Entre las claves, ha señalado entrar bien en ambas partes, mantener el enfoque en el juego y llegar fuertes al tramo final.