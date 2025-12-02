Eder Sarabia: «Vamos con ilusión y con la intención de hacer un gran partido» Sarabia reserva a Álvaro Rodríguez, confirma a Dituro como titular en Copa, y pide máxima ambición para superar al Quintanar del Rey en San Marcos

Ismael Martínez Elche Martes, 2 de diciembre 2025, 18:23

El Elche afronta una nueva ronda de Copa del Rey este miércoles a las 21:00 horas, en el campo de San Marcos ante el Quintanar del Rey. Sin margen para lamentar la derrota ante el Getafe, el equipo franjiverde cambia rápidamente el chip y centra todos sus esfuerzos en avanzar en el torneo del KO ante un rival de Segunda Federación, categoría en la que compite también el filial franjiverde.

Sarabia ha confirmado en rueda de prensa que Álvaro Rodríguez descansará tras resentirse de la rodilla en el Coliseum. Aunque el técnico asegura que «no es nada grave» y que podría jugar si fuese necesario, el delantero no jugará y se reserva para el duelo liguero del domingo.

En cuanto a Adrià Pedrosa, ausente en el entrenamiento previo por un problema de salud, se confía en que pueda ejercitarse con el grupo en la sesión de este martes. La Copa también permitirá ver el regreso de Josan, mientras que el susto con Grady Diang frente al Getafe ha quedado en nada. Sarabia ha confirmado además que el guardameta titular en Copa será Matías Dituro.

Un choque relevante

El técnico ha subrayado la relevancia del choque copero: «Importancia mucha y total. El año pasado ya dijimos que teníamos mucha ilusión en esta competición. Este año todavía más porque tenemos más capacidad y hemos demostrado que podemos competir contra cualquier rival». El entrenador insiste en que la plantilla afronta el encuentro «con ilusión y con la intención de hacer un gran partido».

Uno de los factores a tener en cuenta será el césped artificial de San Marcos. Sarabia reconoce que futbolistas del filial, que jugaron allí hace un mes, le han trasladado que el terreno de juego «no estaba muy bien», aunque confía en que esté en condiciones óptimas. Aun así, el técnico avisa de que cuidarán a los jugadores con problemas en rodilla o tobillo, pero recalca que «no hay excusas» y que toca adaptarse.

En el plano anímico, la plantilla busca un punto de inflexión: «Tenemos ganas de ganar e incluso sentimos la necesidad. Estamos haciendo muchas cosas bien y el otro día no merecimos perder bajo ningún concepto. Nos está costando ganar, pero vamos a ir a por todas». Sarabia considera que la Copa es una oportunidad para reivindicarse y recuperar sensaciones. Respecto al rival, destaca que el Quintanar del Rey es «un equipo valiente» que llega reforzado tras sus últimas victorias y que afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada.

El Girona espera

Aunque el Girona espera el domingo, Sarabia insiste en que «lo principal es la Copa». Reconoce que habrá jugadores a los que proteger, pero asegura que el once será «de total garantías» y con amplia presencia de la primera plantilla. El técnico admite que la derrota en Getafe dolió porque el equipo realizó «una gran primera parte», y apunta a la falta de precisión en el último tercio como aspecto a mejorar.

Sobre el rendimiento fuera de casa y la diferencia de puntos respecto al Martínez Valero, Sarabia recuerda que «en casa siempre te sientes más fuerte», pero considera que salvo el partido ante el Alavés, el equipo ha competido bien en los desplazamientos. Aun así, destaca que hay detalles (como las entradas en las segundas partes) que deben controlarse mejor.

Por último, el entrenador ha puesto en valor el papel de la afición: «La gente tiene una ilusión máxima y la sensación que recojo es que tienen más ganas de volver a ganar por mí que por su Elche». Sarabia espera un gran ambiente el domingo ante el Girona, pese a que es complicado que la afición viaje a San Marcos entre semana. «Los necesitamos», afirma, confiando en que el equipo pueda «poner un punto más» en los cinco partidos que restan antes del parón navideño para llegar al descanso con un refuerzo moral.