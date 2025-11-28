El frío del Coliseum congela al Elche que sigue sin ganar fuera de casa (1-0) El equipo ilicitano volvió a quedarse sin victoria a domicilio y ofreció una imagen muy pobre en la derrota ante el conjunto azulón

El Coliseum recibía a Getafe y Elche CF en una tarde gélida que condicionó el arranque de partido para el conjunto franjiverde. El conjunto ilicitano llegaba reforzado moralmente tras empatar frente al Real Madrid en el Martínez Valero, un punto de prestigio que confirmó la solidez de la propuesta de Eder Sarabia. En cambio, el Getafe lo hacía tocado después de perder 0-1 en casa en el derbi madrileño ante el Atlético, una derrota que dejaba cierta urgencia por reaccionar ante su afición.

Sarabia apostó por un once reconocible con Iñaki Peña bajo palos; Núñez, Affengruber, Petrot y Héctor Fort en defensa; Febas, Neto y Diang en el medio; y un tridente ofensivo formado por Valera, André da Silva y Álvaro. Bordalás respondió con David Soria en portería; Kiko, Djené, Domingos Duarte y Juan Iglesias como línea de cuatro; Nyom, Luis Milla, Arambarri y Álex Sancris en la medular; y Borja Mayoral junto a Liso como referentes arriba.

Se notaba que el Elche necesitaba un punto más de adaptación al frío y al ritmo inicial del choque, porque le costó entrar en la dinámica del juego. El Getafe salió más enchufado, cómodo con balón y tratando de imponer su plan desde el primer momento, acumulando posesiones largas y las primeras aproximaciones de peligro mientras los ilicitanos buscaban asentarse en el partido.

Al equipo de Sarabia le costó encadenar varios pases seguidos y asentarse en campo contrario, mientras que el Getafe se adueñaba de los duelos en el centro del campo y marcaba el ritmo del encuentro. Los azulones, más intensos y verticales, fueron acumulando llegadas hasta protagonizar la ocasión más clara de la primera parte: a Nyom le quedó un balón suelto dentro del área y lo conectó casi de tijera, un remate duro y con intención al borde del área pequeña. Pero ahí apareció Iñaki Peña, muy atento bajo palos, para atrapar la pelota y evitar el 1-0.

La réplica del Elche llegó poco después con una acción tan aislada como incisiva. Héctor Fort protagonizó una gran maniobra individual por el costado derecho, superando a su par con potencia y criterio antes de poner un centro preciso al punto de penalti. Allí apareció Álvaro Rodríguez, que atacó el envío con decisión y conectó un remate que salió rozando el palo, dejando a David Soria completamente vencido.

Tras esa ocasión, el Elche dio un paso adelante y empezó a hacerse poco a poco con la posesión del balón. A través de varias combinaciones por dentro llegaron dos de las mejores aproximaciones de los ilicitanos, aunque al equipo todavía le faltó un punto más de rapidez y finura en la circulación para poder sorprender a una defensa del Getafe que seguía muy bien plantada.

Fruto del despertar del buen juego de Eder Sarabia, el conjunto franjiverde avisó con la ocasión más clara del partido hasta ese momento en una contra rapidísima. Álvaro Rodríguez condujo con potencia para atraer rivales y habilitó la carrera de Héctor Fort, que llegó lanzado por la derecha y conectó un disparo cruzado buscando el segundo palo. Pero ahí apareció David Soria con una mano prodigiosa para desviar el balón y firmar un auténtico paradón que evitó el 0-1.

Con ese intercambio de ocasiones se llegó al descanso, con un 0-0 que reflejaba la igualdad de un partido en el que el Getafe comenzó dominando y el Elche terminó creciendo con claridad. Ninguno logró romper el marcador, pero ambos equipos dejaron la sensación de que el gol podía llegar en cualquier momento.

Tras el paso por los vestuarios, hubo cambio en el descanso en el Elche. Se retiró el lesionado Diangana y entró en su lugar Rodrigo Mendoza, moviendo Sarabia el centro del campo para mantener frescura y continuidad en la presión tras el esfuerzo de la primera mitad. El inicio de la segunda mitad tuvo un ritmo muy bajo. El Elche dominó la posesión con claridad ante un Getafe que apenas logró encadenar tres pases seguidos tras el paso por vestuarios, incapaz de sacudirse la presión ni de salir con claridad desde atrás.

Sin embargo, en la primera ocasión de la segunda parte para el Getafe golpeó primero tras una gran acción por la izquierda de Nyom, que ganó línea de fondo y puso un centro llovido al corazón del área. El despeje de la defensa del Elche cayó a los pies de Kiko Femenía, que enganchó una volea directa a portería. En su trayectoria apareció Arambarri, que, con mucha inteligencia, desvió el balón de cabeza para adelantar al Getafe y poner el 1-0 en el marcador.

El primer gol de la noche dejó tocado al Elche. En los minutos posteriores al tanto, el equipo de Sarabia se mostró bastante impreciso tanto con balón como sin él, acumulando pérdidas y sin encontrar la claridad necesaria para reaccionar.

Perdonó el conjunto de Bordalás el segundo. Una gran pared entre Arambarri y Borja Mayoral dejó al uruguayo en ventaja para habilitar a Sancris dentro del área. El centrocampista remató rápido buscando el palo largo, pero su disparo lo atrapó Iñaki Peña con seguridad, evitando que el Getafe ampliara la ventaja. El Elche por su parte intentaba buscar el empate, pero lo hizo de manera muy tímida y sin generar verdadero peligro sobre la portería de David Soria, que vivió unos minutos relativamente tranquilos pese a los intentos ilicitanos.

En los minutos finales, el Elche volvió a buscar el empate con más corazón que ideas, pero no lo encontró de ninguna manera. El Getafe defendió con orden y dejó pasar los minutos hasta que el colegiado señaló el final. 1-0 y nueva derrota a domicilio para los de Sarabia. El Elche sigue sin conseguir su primera victoria lejos del Martínez Valero y lo hace, además, con un juego muy pobre, muy alejado de la versión sólida, valiente y competitiva que ofreció la semana pasada ante el Real Madrid. El equipo deberá reencontrar sensaciones cuanto antes para no perder el pulso de la temporada.