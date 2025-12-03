El Elche sufre en San Marcos y avanza a la siguiente ronda con un gol agónico de Héctor Fort (1-2) El conjunto franjiverde necesitó la prórroga para superar al Quintanar del Rey en un partido marcado por el error de Dituro, un penalti no señalado y un desenlace salvador en el minuto 117

El Elche CF visitaba este miércoles San Marcos para disputar la segunda ronda de la Copa del Rey ante el CD Quintanar del Rey, un rival que llegaba reforzado anímicamente tras eliminar al Ibiza en la tanda de penaltis. El conjunto franjiverde, por su parte, afrontaba el choque después de un sólido 0–4 frente a la UD Los Garres en su estreno copero.

Eder Sarabia apostaba por un once formado por Dituro, Josan, John C., Diaby, Víctor Chust, Nico S., Redondo, A. Houary, R. Mendoza, Adam B. y Rafa Mir, una alineación con rotaciones pero con presencia mayoritaria de la primera plantilla.

La primera mitad transcurrió con más dificultades de las previstas para el Elche. El equipo se mostró incómodo, le costó adaptarse al césped artificial de San Marcos y al frío que marcaba el ambiente, factores que terminaron condicionando su ritmo ofensivo.

Las ocasiones fueron escasas: lo más destacado llegó en un disparo lejano de Víctor Chust que se marchó desviado, además de una acción polémica en la que Josan reclamó penalti por un posible derribo.

El Quintanar tampoco generó demasiado peligro, aunque lo intentó en dos disparos desde fuera del área que no inquietaron a Dituro, ambos desviados. Con poco que llevarse a la libreta, el encuentro alcanzó el descanso con 0–0 y con la sensación de que el Elche necesitaba un punto más de precisión y energía para encarrilar la eliminatoria.

Intentando darle ritmo a -3º pic.twitter.com/YItewEvCCO — Elche Club de Fútbol (@elchecf) December 3, 2025

Tras el paso por los vestuarios, Sarabia introducía un doble cambio para intentar activar al equipo: se marchaban Rafa Mir y Víctor Chust, y entraban Petrot y Yago Santiago.

El movimiento no tardó en tener efecto.Nada más reanudarse el juego, el partido no pudo ponerse más de cara para el Elche. En la primera gran acción del segundo tiempo, una excelente jugada colectiva terminaba en los pies de Ali Houary, que conectaba un disparo imparable directo a la escuadra para firmar el 0–1. Un auténtico golazo que daba tranquilidad al conjunto franjiverde y rompía al fin la resistencia del Quintanar.

Tras el 0–1, y con el marcador por fin a favor, el Elche trató de enfriar el encuentro y manejar los tiempos. Sin embargo, no terminó de cerrar el partido y ese margen abierto permitió que el Quintanar siguiera vivo, empujado por su público y por la sensación de que aún podía engancharse a la eliminatoria.

Y así fue. En una acción completamente inesperada, el conjunto conquense encontró el empate. Dituro cometió un error en la salida de balón: en un saque de portería, su pase en largo impactó en la espalda del delantero local y el rechace cayó muerto en el área. Eric Iglesias apareció rápido y no perdonó, ajustando su disparo para firmar el 1–1 y desatar la euforia en San Marcos.

El gol espoleó por completo al conjunto local, que se vino arriba y convirtió por momentos el partido en un ida y vuelta incómodo para el Elche. El Quintanar, enchufado y empujado por la grada, rozó la remontada en una acción que heló a los franjiverdes: menos de cinco minutos después del empate, un potente disparo desde la frontal se estrelló en el palo, dejando a Dituro totalmente vencido y a San Marcos rozando el delirio.

Con una cara de pocos amigos de Eder Sarabia en la banda y todavía digiriendo el error garrafal de Dituro que permitió el empate, el Elche intentó recomponerse en los minutos finales, pero no consiguió volver a dominar ni encontrar profundidad.

El Quintanar, muy crecido tras el 1–1 y arropado por su afición, mantuvo el pulso hasta el final del tiempo reglamentario.Sin más movimientos en el marcador y con el partido completamente roto, el encuentro se marchó a la prórroga, dejando a los franjiverdes ante una prórroga inesperada en San Marcos y a un Quintanar que soñaba con la machada.

Nos vamos a la prórroga pic.twitter.com/xiOeDpoh4n — Elche Club de Fútbol (@elchecf) December 3, 2025

La primera mitad de la prórroga tuvo un guion claro: dominio casi absoluto del Elche, pero sin la claridad ni el filo necesarios para poner en aprietos la portería del conjunto local. Los franjiverdes movieron el balón con más intención que precisión, y aunque acumularon posesiones largas, les faltó profundidad en los metros finales.

La ocasión más destacada llegó en un tímido disparo de Héctor Fort, que había entrado en la segunda parte, pero su remate salió desviado y sin complicaciones para el guardameta. Poco después llegó la acción más protestada del tiempo extra: un penalti clarísimo sobre Adrià Pedrosa, que fue derribado dentro del área. Sin embargo, Guzmán Mansilla decidió no señalar nada pese a las airadas protestas del conjunto franjiverde y amolestando con tarjeta amarilla al lateral.

La segunda mitad de la prórroga mantuvo exactamente el mismo guion. El Elche llevó la iniciativa, acumuló balón y metros, mientras que el Quintanar resistía como podía, sostenido por el corazón y el empuje de su gente. El desgaste físico empezaba a pasar factura y el peso de competir cada uno en su categoría correspondiente se notaba en las piernas: el conjunto local ya apenas podía salir y el franjiverde apretaba en busca del gol definitivo para evitar la lotería de los penaltis.

Y el premio llegó casi sobre la bocina. En el minuto 117, cuando ya se acariciaba el final del tiempo extra, Héctor Fort apareció para firmar el 1–2 con un remate decidido que desató la liberación del Elche. Un gol que clasificaba a los franjiverdes para la siguiente ronda y que evitaba una tanda de penaltis que hubiera alimentado todavía más la épica local.

