El Elche cumple en su estreno copero y golea a la UD Los Garres (0–4) El equipo de Eder Sarabia avanza con solvencia a la siguiente ronda gracias a los tantos de Adam, Martim Neto, Mendoza y Fede Redondo

Ismael Martinez Elche Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:53 Comenta Compartir

El Elche CF afrontaba su debut en la Copa del Rey con la intención de reencontrarse con las buenas sensaciones perdidas tras la derrota por 1-0 frente al Espanyol. Eder Sarabia apostó por una mezcla de titulares y jugadores menos habituales en su visita a la UD Los Garres, buscando un triunfo que reforzara la confianza del grupo.

El técnico franjiverde formó de inicio con Dituro; Héctor Fort, Affengruber, Petrot, Pedrosa; Redondo, Neto, Mendoza; Josan, André da Silva y Adam Boayar, en el estreno copero del conjunto ilicitano en el Enrique Roca de Murcia.

El encuentro arrancó con susto para los ilicitanos. Una mala salida de balón generó la primera ocasión de peligro para los murcianos, aunque Dituro resolvió con seguridad.

A partir de ahí, el Elche tomó el mando y empezó a generar peligro. Martim Neto probó fortuna desde la frontal con un potente disparo que se marchó rozando el travesaño, y poco después André da Silva obligó al guardameta local a despejar una falta directa muy bien ejecutada.

El premio llegó en el minuto 18: centro de Pedrosa y tras un magnífico recurso de tacón de Adam Boayar para abrir el marcador. El gol dio tranquilidad a los de Sarabia, que siguieron atacando con insistencia. Mendoza rozó el segundo con un tiro desde la frontal y André da Silva estrelló otro intento en el larguero, en pleno asedio franjiverde.

En el tiempo añadido, Adam volvió a aparecer para asistir a Martim Neto, que definió con precisión para poner el 0–2 en el minuto 46. Y justo antes del descanso, el conjunto ilicitano amplió la ventaja con el tercero, tras un robo de Josan y un pase al corazón del área que Mendoza solo tuvo que empujar.

El inicio del segundo tiempo apenas dejó noticias destacadas. El ritmo cayó y el partido entró en una fase plana, sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. El Elche controlaba el juego sin apretar el acelerador, mientras Los Garres trataban de mantener el orden y evitar una goleada mayor.

La única nota destacada en los primeros minutos fue la preocupante lesión de Héctor Fort, que tuvo que ser sustituido tras un golpe que encendió las alarmas en el banquillo franjiverde. Afortunadamente, el lateral se marchó por su propio pie. Poco después, llegó una de las noticias positivas de la tarde: el regreso de Yago Santiago, que volvió a vestirse de corto y disputar minutos tras su ausencia, recibiendo el apoyo de sus compañeros y del cuerpo técnico.

Con el paso de los minutos, el encuentro siguió igual. El Elche no quiso hacer sangre y optó por controlar el partido sin asumir riesgos, moviendo el balón de un lado a otro con largas posesiones. Los franjiverdes bajaron la intensidad y se limitaron a gestionar la ventaja, mientras el conjunto murciano apenas inquietaba la portería de Dituro. El ritmo pausado y la falta de ocasiones hicieron que el tramo central del segundo tiempo transcurriera sin sobresaltos para ninguno de los dos equipos.

Aunque el partido se rompió definitivamente en el minuto 75. Una dura entrada sobre Mendoza acabó con la expulsión por roja directa de un jugador de Los Garres, dejando al conjunto murciano con diez. En la misma acción llegó el castigo: Rafa Mir ejecutó la falta con potencia, el portero rechazó como pudo y el balón quedó suelto en el área pequeña. Fede Redondo, muy atento, aprovechó el rebote para marcar el cuarto gol y estrenarse como goleador franjiverde. Una jugada que reflejó la superioridad del Elche y que cerró cualquier opción de reacción local.

Con el 0–4 en el marcador, los minutos finales apenas dejaron historia. El Elche movió el balón con calma, asegurando el resultado y evitando riesgos innecesarios, mientras Los Garres resistían con orgullo pese a la inferioridad numérica. Al pitido final, el conjunto franjiverde certificó una victoria cómoda y necesaria, que le permite recuperar confianza tras la derrota en liga y encarar con optimismo el próximo compromiso.

Eder Sarabia pudo dar minutos a varios jugadores menos habituales y ver cómo algunos, como Fede Redondo o Adam Boayar, respondían con nota en una noche sin sobresaltos. El Elche cumplió, gustó por momentos y, sobre todo, volvió a sonreír.

Temas

Copa del Rey de fútbol