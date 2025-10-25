Un solitario gol del Espanyol condena a un Elche sin ideas Iñaki Peña sostuvo al equipo durante la primera mitad, pero el tanto de Carlos Romero al inicio del segundo tiempo bastó para castigar a un conjunto franjiverde romo

Ismael Martinez Elche Sábado, 25 de octubre 2025, 18:11 | Actualizado 18:28h.

Un solitario gol del Espanyol al inicio de la segunda parte condenó definitivamente a un Elche CF que solo logró estirarse hacia la portería rival al final del partido. Los de Sarabia pusieron pundonor, pero estuvieron sin ideas. De hecho, llegó vivo al final del encuentro gracias a Iñaki Peña en la primera parte. Los franjiverdes volverán la semana que viene a Barcelona, pero para verse las caras contra los Lamal, Pedri y compañía.

Puede ser un pequeño bache de puntos de un Elche CF que llegaba al RCD Stadium en busca de conseguir la primera victoria lejos del Martinez Valero tras empatar sin goles frente al Athletic Club el pasado domingo. Mientras, el Espanyol lo hacía con la moral alta tras su triunfo por 0–2 en Oviedo. Eder Sarabia apostó por un once con Iñaki Peña bajo palos; Germán, Petrot, Bigas, Affengruber y Álvaro Núñez en defensa; Aguado, Neto y Aleix Febas en la medular; y arriba André Silva junto a Rafa Mir.

El partido arrancó con un ritmo altísimo y un Espanyol muy metido desde el primer minuto. De hecho, nada más empezar, Pere Milla sirvió un centro preciso que Jofre Carreras remató de primeras, obligando a Iñaki Peña a lucirse con una gran parada. El susto parece que esabiló al Elche, que respondió enseguida con un disparo tímido de Germán Valera a las manos de Dmitrovic.

El intercambio de golpes marcó el inicio del encuentro. Roberto probó con un cabezazo centrado tras un envío de Pol Lozano, bien resuelto por el guardameta franjiverde. Acto seguido, Febas lo intentó con un disparo algo escorado que también encontró respuesta en Dmitrovic, en un duelo de porteros que empezaba a cobrar protagonismo.

El partido era vibrante, con alternativas constantes. André Silva cayó tras una falta que el árbitro dejó seguir, y Rafa Mir aprovechó la ventaja para plantarse ante Dmitrovic, aunque el meta serbio volvió a ganar el mano a mano. En la portería contraria, Iñaki Peña siguió agrandando su figura: en el minuto 22 sacó una mano prodigiosa para evitar el gol de Pere Milla, que había rematado de tacón a apenas dos metros de la línea de gol.

El exfranjiverde seguía siendo una pesadilla. Primero con una falta directa que Iñaki despejó con reflejos felinos, y poco después con un potente disparo tras un balón largo que volvió a detener el guardameta ilicitano.

Con el paso de los minutos, el Elche empezó a ganar metros y a sentirse más cómodo. Una buena internada de Álvaro Núñez por la derecha terminó con un centro al corazón del área que Rafa Mir enganchó de volea, rozando el palo por centímetros.

El descanso llegó con la sensación de que el Espanyol había hecho más méritos, pero con un nombre propio en mayúsculas: Iñaki Peña, que sostuvo al Elche con una actuación soberbia y evitó, por ahora, que se cumpliera la temida ley del ex con Pere Milla como protagonista.

La segunda mitad no pudo empezar peor para el Elche. Nada más reanudarse el juego, el conjunto franjiverde dispuso de una falta lateral que Dmitrovic atrapó sin apuros. En la acción siguiente, el Espanyol armó una contra letal: Carlos Romero condujo el balón con potencia desde campo propio hasta la frontal, abrió para Edu Expósito y recibió de nuevo la devolución para plantarse solo ante Iñaki Peña. Esta vez, el guardameta ilicitano nada pudo hacer. El Espanyol se adelantaba con un gol tan rápido como doloroso para los de Sarabia.

El tanto dió alas al Espanyol y dejó tocado al Elche, que trató de reaccionar buscando el control del balón y algo de calma tras el mazazo inicial. Los de Sarabia quisieron estirarse y ganar metros, pero lo cierto es que los intentos apenas inquietaban a Dmitrovic. Faltaba claridad en los últimos metros y sobró precipitación en las entregas.

Mientras tanto, el equipo perico se mostraba cada vez más cómodo, esperando atrás y saliendo con velocidad cada vez que robaba. Las contras pericas generaban más sensación de peligro que las posesiones franjiverdes, y el Elche comenzó a mostrarse impreciso, con pérdidas infantiles que desesperaban al banquillo. El partido se le estaba haciendo cuesta arriba a los ilicitanos.

Pasaban los minutos y la sensación no cambiaba. El Elche no terminaba de encontrarse cómodo sobre el césped, atascado en la circulación y sin ideas en campo rival. Los de Sarabia lo intentaban con más voluntad que precisión, pero el juego se volvía espeso y previsible, sin la chispa necesaria para generar peligro real.

Cada pérdida aumentaba la frustración y reforzaba la sensación de que el Espanyol tenía el partido donde quería: controlando los tiempos, defendiendo con orden y amenazando cada vez que podía salir a la contra. El Elche necesitaba un golpe de inspiración que no llegaba.

En el tramo final, el Elche trató de dar un paso al frente para apurar sus opciones. Con más corazón que claridad, los franjiverdes buscaron el empate en acciones a balón parado y segundas jugadas. André Silva dispuso de una buena falta al borde del área, pero su lanzamiento se marchó por encima del larguero. Poco después, Josa probó fortuna desde la frontal, aunque su disparo, centrado, acabó en las manos de Dmitrovic.

El esfuerzo final no fue suficiente para cambiar el guion de un encuentro que el Espanyol supo controlar mejor, aprovechando su pegada y la falta de frescura de un Elche que no logró encontrar la forma de hacer daño.