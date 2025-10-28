Eder Sarabia: «Estamos bien, no hay tiempo para lamentarse» El técnico franjiverde afronta el debut copero ante la UD Los Garres con rotaciones, autocrítica y el objetivo de recuperar sensaciones

Eder Sarabia, durante la rueda de prensa previa al debut del Elche CF en la Copa del Rey.

Sin tiempo para mirar atrás, el Elche CF cambia el chip y activa el modo Copa del Rey. Tras la derrota en Cornellà, el equipo de Eder Sarabia busca reencontrarse con las buenas sensaciones en su estreno en el torneo del KO, donde se medirá este miércoles (19.00 horas) a la UD Los Garres en el estadio Enrique Roca de Murcia.

El técnico franjiverde afronta la cita con ambición y autocrítica. «Estamos bien, no hay tiempo para lamentarse. Soy muy exigente y siempre quiero que el equipo mejore», ha afirmado Sarabia, que ya piensa en pasar de página y demostrar la reacción que pide a los suyos.

«Es una semana corta e intensa, pero también maravillosa. Estamos enfocados en llegar lo mejor posible a la Copa, con la visita a Barcelona en el horizonte. Queremos estar a la altura y pasar la eliminatoria», ha explicado el preparador vasco.

El entrenador ha confirmado que Matías Dituro será titular bajo palos y que Fede Redondo partirá de inicio en el centro del campo. También estarán en la convocatoria Yago de Santiago y Grady Diangana, mientras que Álvaro Rodríguez será baja por sanción. «No es un examen, todo el mundo tiene derecho a fallar. Solo quiero que sigan creciendo y jueguen sueltos», ha insistido Sarabia.

Con respecto al once, ha adelantado que habrá algunas rotaciones, pero sin perder nivel: «Vamos a sacar una alineación cojonuda. Habrá descanso para los que más minutos acumulan, pero el equipo será de garantías».

El técnico del Elche ha subrayado que el objetivo es mostrar carácter tras los últimos resultados: «La idea es demostrar reacción y fortaleza cuando los resultados no son satisfactorios».

Además, Sarabia ha querido rendir homenaje al expresidente Diego Quiles, fallecido recientemente. «Ha sido una persona fundamental en este club, en momentos difíciles que es cuando más se necesitan. Si hoy estamos viviendo estos momentos tan bonitos, es en gran parte gracias a personas como él», ha expresado emocionado.

En cuanto al rival, el preparador franjiverde ha destacado la ilusión que rodea el encuentro: «Los Garres afronta uno de los partidos más importantes de su historia. El estadio es bonito y la competición atractiva. Los aficionados disfrutarán de dos equipos compitiendo con todo».

Con el recuerdo aún reciente de Cornellà y la vista puesta en Barcelona, el Elche busca que la Copa se convierta en el punto de partida para recuperar confianza y sensaciones.

