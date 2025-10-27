El vestuario del Elche hace autocríctica tras la derrota frente al RCD Espanyol Germán Valera y Álvaro Rodríguez confían en recuperar sensaciones en los próximos encuentros

Ismael Martinez Elche Lunes, 27 de octubre 2025, 13:43

El Elche CF no pudo puntuar en su visita al RCD Espanyol en el RCDE Stadium. Tras el encuentro, dos de los protagonistas franjiverdes, Germán Valera y Álvaro Rodríguez, coincidieron en destacar la importancia de analizar los errores y mantener la ambición para seguir creciendo como equipo.

Valera, que volvió a ser titular, reconoció la dificultad del partido: «El Espanyol ha hecho un gran partido, nos lo ha puesto muy difícil». El extremo lamentó que el conjunto dirigido por Eder Sarabia no lograra encontrar las ventajas necesarias para generar peligro. «No hemos sido capaces de encontrar las ventajas», añadió, insistiendo en la necesidad de detectar los detalles para corregir y mejorar en los próximos compromisos.

El jugador también valoró su adaptación a diferentes posiciones dentro del esquema. «Me ha tocado jugar en derecha, que también me gusta», explicó, resaltando la flexibilidad como una virtud del grupo en su búsqueda por consolidar una identidad de juego más sólida.

«Contra el Athletic nos salió bien, disputamos un gran partido y esta vez no hemos podido reafirmarlo», admitió Valera, consciente de que, pese al esfuerzo, el equipo todavía tiene margen de mejora.

Pese a la derrota, el extremo quiso dejar un mensaje de optimismo y trabajo: «Toca analizar, aprender y seguir», afirmó, convencido de que el vestuario mantiene intacta su ambición y compromiso.

Por su parte, Álvaro Rodríguez, que disputó los últimos veinte minutos del encuentro, valoró el esfuerzo colectivo pese al resultado adverso. «Fue un partido complicado», reconoció el delantero uruguayo, quien añadió que el equipo debe «hacer autocrítica».

«Veníamos de un buen empate, pero hoy teníamos que salir con más intensidad», señaló, subrayando la importancia de aprender de los errores para seguir creciendo como grupo.

El atacante admitió que «nos ha faltado ganar duelos y segundas jugadas», aspectos que considera fundamentales para competir al máximo nivel. Aun así, quiso transmitir un mensaje claro y sincero: «Estamos jodidos, pero hay que aprender de estas derrotas y seguir. Este tipo de partidos sirven para crecer y mejorar.»

Pese al resultado, Álvaro Rodríguez destacó la unidad del vestuario y la ambición del equipo por levantarse cuanto antes. «Queda mucha competición por delante», recordó, y aseguró que el Elche seguirá trabajando para corregir errores y volver a mostrar su mejor versión en los próximos compromisos ligueros.