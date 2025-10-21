Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El Elche CF ha ofrecido flores a la Virgen de la Asunción en un acto de fe y tradición franjiverde. Elche CF

El Elche CF honra a la Virgen de la Asunción en su tradicional ofrenda floral

El acto en la Basílica de Santa María ha reunido a jugadores, directivos y aficionados en un emotivo homenaje

Ismael Martinez

Elche

Martes, 21 de octubre 2025, 16:32

El Elche CF ha celebrado este martes 21 de octubre la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad, en la Basílica de Santa María. El acto, cargado de simbolismo y emoción, también ha servido como homenaje a los aficionados fallecidos, a quienes el club recuerda como aquellos que «siguen animando desde el tercer anillo del Martínez Valero».

La ceremonia ha estado encabezada por el presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, y ha contado con la participación de la primera plantilla masculina, así como de representantes del equipo femenino, del filial y de las categorías inferiores del fútbol base.

Durante la ofrenda, el club ha rendido tributo a la Patrona y ha pedido los mejores deseos para una temporada llena de éxitos deportivos y nuevos proyectos, reforzando el vínculo entre el equipo, la afición y la ciudad de Elche.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Como cada año, abonados, peñistas y seguidores franjiverdes han acompañado al club en este emotivo encuentro, que une fe, tradición e identidad ilicitana en una jornada que ya ha vuelto a formar parte del patrimonio sentimental del Elche CF.

