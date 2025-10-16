Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Torrecilla: «A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido en el Hércules»
Martim Neto, durante la rueda de prensa previa al partido frente al Athletic Club T.A.

Martim Neto: «Me integraron muy bien desde el primer día, ya me siento en casa»

El centrocampista del Elche CF destaca el gran ambiente del vestuario y el apoyo de la afición antes del duelo ante el Athletic Club

Ismael Martinez

Elche

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:03

Comenta

El jugador portugués Martim Neto ha comparecido este jueves en rueda de prensa para analizar la actualidad del Elche CF antes del encuentro del próximo domingo frente al Athletic Club de Bilbao en el Martínez Valero (14.00 horas). El centrocampista, una de las piezas más regulares del conjunto franjiverde, ha transmitido confianza y optimismo en el grupo tras el parón de selecciones.

«El vestuario está siempre bien, tenemos un grupo muy bueno», ha asegurado el mediocentro, que ha valorado positivamente los días de descanso concedidos por el cuerpo técnico. «Estos días hemos podido desconectar un poco y ahora estamos completamente enfocados en el partido del domingo», ha añadido.

Preguntado por su adaptación al equipo, Neto ha subrayado la importancia del ambiente en el vestuario. «Me integraron muy bien desde el primer día y ya me siento en casa. Estoy muy contento con el grupo, estamos haciendo las cosas bien y tenemos que seguir así», ha declarado.

Sobre su estado físico, el futbolista ha aclarado que se encuentra «muy bien», después de haber sido sustituido en el amistoso disputado en Benidorm. «Fue una decisión táctica del míster, puede pasar, pero físicamente estoy perfecto», ha explicado.

El portugués, que ha actuado en varias posiciones del centro del campo, se ha mostrado dispuesto a adaptarse a las necesidades del equipo. «Quiero jugar. Dentro del campo, en cualquier posición me siento cómodo. Lo importante es ayudar al equipo a ganar partidos», ha afirmado.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Martim Neto también ha querido poner en valor el papel de la afición, especialmente en los partidos disputados en casa. «La afición nos ayuda mucho en el Martínez Valero. Espero que este domingo estén con nosotros otra vez para sumar una victoria más», ha señalado.

Por último, el jugador ha recordado cómo se gestó su llegada al club franjiverde. «Cuando surgió el interés del Elche, hablé con Eder y me sentí muy cómodo. Cuando un equipo como el Elche, en una liga tan competitiva, te quiere, es difícil decir que no», ha confesado con una sonrisa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo pillan tirando escombros en un paraje de Alicante y ahora se enfrenta a la multa más alta
  2. 2 El barrio de Santa Cruz de Alicante se convierte en un laberinto a la luz de las velas
  3. 3 Cuatro detenidos, uno menor de edad, por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante
  4. 4 La isla de Tabarca tendrá hotel para los próximos 15 años
  5. 5 Vía libre para la Ciudad Deportiva del Hércules: no hará falta recalificar el suelo
  6. 6 Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle de un municipio de Alicante y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 15 de octubre en Alicante
  8. 8 Alicante apaga su sede electrónica por mantenimiento: estos son los trámites fuera de servicio
  9. 9 Maniobra RCP: una técnica para salvar vidas al alcance de todos
  10. 10 Dos perros gigantes sueltos aparecen al borde de la autovía de un municipio de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Martim Neto: «Me integraron muy bien desde el primer día, ya me siento en casa»

Martim Neto: «Me integraron muy bien desde el primer día, ya me siento en casa»