Martim Neto: «Me integraron muy bien desde el primer día, ya me siento en casa» El centrocampista del Elche CF destaca el gran ambiente del vestuario y el apoyo de la afición antes del duelo ante el Athletic Club

Ismael Martinez Elche Jueves, 16 de octubre 2025, 14:03 | Actualizado 14:14h.

El jugador portugués Martim Neto ha comparecido este jueves en rueda de prensa para analizar la actualidad del Elche CF antes del encuentro del próximo domingo frente al Athletic Club de Bilbao en el Martínez Valero (14.00 horas). El centrocampista, una de las piezas más regulares del conjunto franjiverde, ha transmitido confianza y optimismo en el grupo tras el parón de selecciones.

«El vestuario está siempre bien, tenemos un grupo muy bueno», ha asegurado el mediocentro, que ha valorado positivamente los días de descanso concedidos por el cuerpo técnico. «Estos días hemos podido desconectar un poco y ahora estamos completamente enfocados en el partido del domingo», ha añadido.

Preguntado por su adaptación al equipo, Neto ha subrayado la importancia del ambiente en el vestuario. «Me integraron muy bien desde el primer día y ya me siento en casa. Estoy muy contento con el grupo, estamos haciendo las cosas bien y tenemos que seguir así», ha declarado.

Sobre su estado físico, el futbolista ha aclarado que se encuentra «muy bien», después de haber sido sustituido en el amistoso disputado en Benidorm. «Fue una decisión táctica del míster, puede pasar, pero físicamente estoy perfecto», ha explicado.

El portugués, que ha actuado en varias posiciones del centro del campo, se ha mostrado dispuesto a adaptarse a las necesidades del equipo. «Quiero jugar. Dentro del campo, en cualquier posición me siento cómodo. Lo importante es ayudar al equipo a ganar partidos», ha afirmado.

Martim Neto también ha querido poner en valor el papel de la afición, especialmente en los partidos disputados en casa. «La afición nos ayuda mucho en el Martínez Valero. Espero que este domingo estén con nosotros otra vez para sumar una victoria más», ha señalado.

Por último, el jugador ha recordado cómo se gestó su llegada al club franjiverde. «Cuando surgió el interés del Elche, hablé con Eder y me sentí muy cómodo. Cuando un equipo como el Elche, en una liga tan competitiva, te quiere, es difícil decir que no», ha confesado con una sonrisa.