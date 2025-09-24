Osasuna y Elche, un cara a cara de récord El equipo navarro no ha perdido en El Sadar y el Elche tampoco conoce la derrota tras la disputa de cinco partidos

El Elche y Osasuna se ven este jueves las caras en El Sadar, un feudo especialmente propicio para el cuadro de Alessio Lisci, que ha ganado sus dos partidos esta temporada. Osasuna firma año tras año récords de imbatibilidad en su estadio, donde la afición aprieta más que en ningún otro y donde el conjunto rojillo se muestra especialmente combativo. La prueba para el Elche es especialmente exigente y si logra salir vivo de este escenario con su innegociable estilo de juego, el equipo de Eder Sarabia dispararía la ilusión como nunca en su historia.

Lisci ha destacado este miércoles la importancia del 'efecto El Sadar'. «Siempre es bueno jugar en casa porque nos hacemos fuertes, porque tenemos a la afición que nos empuja mucho y porque nos gusta mucho jugar en El Sadar, así que está muy bien que volvamos», ha señalado.

En este sentido, el técnico ha comentado que quiere «ver la mejor versión de Osasuna». «¿Qué es la de Villarreal? Me encantaría porque en Villarreal hemos estado muy bien, con once y con diez, y quiero seguir viendo ese Osasuna que cada partido va metiendo cosas diferentes, va evolucionando y es más completo en el campo», ha comentado.

Sobre el Elche, Lisci ha señalado que «el ser recién ascendido no significa nada». «Creo que ha hecho un mercado importante, ha firmado unos delanteros de nivel altísimo, tienen un estilo de juego muy marcado, alargan muchísimo las posesiones, en algún momento habrá que tener paciencia todos, tanto nosotros como la afición, porque ellos llevan mucho ese estilo de juego de tener tranquilidad con balón, de tener ritmo bajo y ahí tenemos que estar tranquilos porque se lo hacen a todos los equipos y en algún momento, esperemos que en la menor medida posible, nos lo harán a nosotros también. Y, desde la tranquilidad y estar pacientes, sufrir cuando haya que sufrir y hacer daño cuando tenemos que hacer daño», ha explicado.

Asimismo, ha detallado que el Elche «no juega esperando el error del rival, juega buscando el error del rival». «Ante eso hay que plantear un partido incómodo, ser agresivos, que no puedan tener ese control largo de las posesiones, pero sabiendo que en algún momento va pasar. Entonces cuando pase tenemos que ser capaces de estar tranquilos, entender que no pasa nada y que, si hay que sufrir, hay que sufrir y que estaremos más cerca de hacer una transición buena», ha valorado.

