Álvaro Núñez: «La clave es cómo hemos integrado a los nuevos en la familia que ya éramos el año pasado» El jugador vasco se muestra feliz en el club, asegura que ha trabajado sobre todo el aspecto mental y confía en el estilo de juego del equipo

Ismael Martinez Elche Martes, 23 de septiembre 2025, 16:04

El Elche CF ya piensa en su próximo compromiso liguero. Este jueves visitará El Sadar para enfrentarse a Osasuna, un rival que, en palabras de Álvaro Núñez, «allí es un equipo muy fuerte y que nos va a plantear un partido muy complicado». El lateral derecho ha insistido en que el grupo se prepara «de la mejor forma posible para sacar un buen resultado».

Más allá de la visita a Pamplona, el lateral ha querido subrayar la fortaleza del vestuario como uno de los grandes motivos del buen arranque franjiverde. «La clave es que la familia que teníamos el año pasado hemos sabido integrarla bien a los nuevos. Eso hace que todos rindamos mejor y que ayude a que todos demos nuestro mejor nivel», ha explicado.

En lo personal, el defensa ha reconocido sentirse pleno en esta etapa, apoyado por el entorno del club: «Yo creo que ese ambiente que generamos entre todos es muy bonito y tenemos que aprovecharnos para hacernos fuertes en casa. Estoy muy contento y muy feliz con todo lo que está pasando ahora mismo».

Además, ha destacado que lo que más ha trabajado en su salto a Primera es la preparación psicológica: «Tenía miedo de cómo iban a ser los metros finales de partido pero creo que lo estoy gestionando bien y eso ayuda a mejorar mi rendimiento».

Por último, ha querido rebajar la euforia por el inicio invicto del equipo: «Algo que hacemos muy bien todos es resetear cuando pasan los partidos. Somos conscientes de que el invicto se va a acabar pero nos tiene que servir de punto de partida para seguir confiando en nosotros mismos».

Y sobre el estilo de juego del Elche, ha recordado: «Trabajamos para adaptarnos de la mejor forma posible a la categoría aunque sabíamos que era un salto muy grande. Confiamos en nuestro estilo de juego y es lo que tratamos de llevar al césped en cada partido para seguir tratando de sacar puntos».