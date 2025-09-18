Elche revive su historia franjiverde a través de más de cien camisetas La Lonja Medieval acoge hasta el 12 de octubre una exposición gratuita que repasa la evolución de la equipación del club ilicitano desde los años 60 hasta la actualidad

Más de cien camisetas del Elche CF, desde los años 60 hasta hoy, se exhiben en la Lonja Medieval en una muestra que recorre la historia y la pasión franjiverde.

Ismael Martinez Elche Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:49

La Lonja Medieval se convierte desde este viernes 19 de septiembre en un templo de la memoria franjiverde. La Federación de Peñas del Elche CF ha inaugurado una muestra inédita que reúne más de un centenar de camisetas del club, desde la década de los 60 hasta la presente temporada. La exposición se puede visitar de manera gratuita hasta el 12 de octubre, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas.

El recorrido combina las equipaciones con elementos simbólicos como redes de porterías y carteles explicativos que contextualizan cada época, generando un viaje por la moda, el diseño y la emoción de varias generaciones de aficionados. Entre las piezas destacan camisetas conmemorativas y otras de gran valor sentimental e histórico.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha destacado que «tenemos en esta exposición más historia que en ningún libro y que en muchos programas radiofónicos o televisivos. Aquí están representados todos los jugadores que han pasado por el Elche CF y es muy emocionante para cualquier ilicitano. Invito a todos a verla, porque va a tocar el corazón».

A.E.

En la misma línea, el presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, ha felicitado a la Federación de Peñas «por una exposición que pasa revista a todas las camisetas y que nos recuerda que son historia viva del club. Son camisetas que asociamos con momentos de nuestra vida y que nos llevan a tiempos pasados. Aquí se aprecia la evolución de los diseños hasta llegar a la última camiseta de esta temporada, que ha tenido una gran acogida entre la afición».

La simbología de la fecha no ha pasado desapercibida para Antonio Brotons, presidente de la Federación de Peñas: «Un 19 de septiembre de 1927 se estrenó la franja verde, por lo que hoy es un gran día para inaugurar esta exposición. El resultado es mejor de lo esperado, fruto de la pasión y del sentimiento hacia nuestro equipo».

Por su parte, Pepe Amorós, responsable del diseño expositivo, ha explicado que «la exposición es tan sencilla como compleja, porque aborda un tema sentimental y emocional que recorre todas las épocas del club. La idea ha sido fusionar las camisetas con el espacio patrimonial de la Lonja Medieval, generando un ambiente único en el que se respira la evolución del club y del fútbol a través de sus camisetas».

Además, la muestra coincide con otros eventos destacados, como el partido que la Selección Española disputará contra Georgia en el Estadio Martínez Valero el 11 de octubre, una circunstancia que, según Brotons, «refuerza su atractivo para visitantes y turistas que acudan a la ciudad en estas fechas».