Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Más de cien camisetas del Elche CF, desde los años 60 hasta hoy, se exhiben en la Lonja Medieval en una muestra que recorre la historia y la pasión franjiverde. A.E.

Elche revive su historia franjiverde a través de más de cien camisetas

La Lonja Medieval acoge hasta el 12 de octubre una exposición gratuita que repasa la evolución de la equipación del club ilicitano desde los años 60 hasta la actualidad

Ismael Martinez

Elche

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:49

La Lonja Medieval se convierte desde este viernes 19 de septiembre en un templo de la memoria franjiverde. La Federación de Peñas del Elche CF ha inaugurado una muestra inédita que reúne más de un centenar de camisetas del club, desde la década de los 60 hasta la presente temporada. La exposición se puede visitar de manera gratuita hasta el 12 de octubre, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas.

El recorrido combina las equipaciones con elementos simbólicos como redes de porterías y carteles explicativos que contextualizan cada época, generando un viaje por la moda, el diseño y la emoción de varias generaciones de aficionados. Entre las piezas destacan camisetas conmemorativas y otras de gran valor sentimental e histórico.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha destacado que «tenemos en esta exposición más historia que en ningún libro y que en muchos programas radiofónicos o televisivos. Aquí están representados todos los jugadores que han pasado por el Elche CF y es muy emocionante para cualquier ilicitano. Invito a todos a verla, porque va a tocar el corazón».

A.E.
Imagen principal - Elche revive su historia franjiverde a través de más de cien camisetas
Imagen secundaria 1 - Elche revive su historia franjiverde a través de más de cien camisetas
Imagen secundaria 2 - Elche revive su historia franjiverde a través de más de cien camisetas

En la misma línea, el presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, ha felicitado a la Federación de Peñas «por una exposición que pasa revista a todas las camisetas y que nos recuerda que son historia viva del club. Son camisetas que asociamos con momentos de nuestra vida y que nos llevan a tiempos pasados. Aquí se aprecia la evolución de los diseños hasta llegar a la última camiseta de esta temporada, que ha tenido una gran acogida entre la afición».

La simbología de la fecha no ha pasado desapercibida para Antonio Brotons, presidente de la Federación de Peñas: «Un 19 de septiembre de 1927 se estrenó la franja verde, por lo que hoy es un gran día para inaugurar esta exposición. El resultado es mejor de lo esperado, fruto de la pasión y del sentimiento hacia nuestro equipo».

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Por su parte, Pepe Amorós, responsable del diseño expositivo, ha explicado que «la exposición es tan sencilla como compleja, porque aborda un tema sentimental y emocional que recorre todas las épocas del club. La idea ha sido fusionar las camisetas con el espacio patrimonial de la Lonja Medieval, generando un ambiente único en el que se respira la evolución del club y del fútbol a través de sus camisetas».

Además, la muestra coincide con otros eventos destacados, como el partido que la Selección Española disputará contra Georgia en el Estadio Martínez Valero el 11 de octubre, una circunstancia que, según Brotons, «refuerza su atractivo para visitantes y turistas que acudan a la ciudad en estas fechas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante se prepara para cuatro días de cortes de luz en varios barrios de la ciudad
  2. 2 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  3. 3 Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
  4. 4 La Policía Local de Alicante retira decenas de coches y motos abandonados en la Zona Norte
  5. 5 El drama oculto tras el lavadero de Sant Joan: una disputa familiar que acabó en tragedia
  6. 6 Estas son las 14 croquetas que competirán en el primer campeonato de Alicante
  7. 7 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 de Alicante y embestir a una patrulla
  8. 8 ¡Y ya van 13! La hoguera Alfonso el Sabio también volverá a plantar en categoría Especial en 2026
  9. 9 Alerta entre familias y profesores por temperaturas que llegan a rozar los 40 grados en aulas alicantinas
  10. 10 Operativo policial conjunto para acabar con un mercadillo ilegal en la zona Norte de Alicante donde se vendían objetos robados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Elche revive su historia franjiverde a través de más de cien camisetas

Elche revive su historia franjiverde a través de más de cien camisetas