Eder Sarabia: «Lo importante es ser constantes, fuera de casa venimos desarrollando muchas cosas bien» El Elche busca en Mendizorroza su primer triunfo a domicilio con las bajas de Pedrosa y Fort | Yago Santiago tiene opciones de volver a la convocatoria

Ismael Martinez Elche Viernes, 3 de octubre 2025, 14:14

El Elche CF afronta este domingo un nuevo desafío en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés, con la intención de prolongar la buena dinámica con la que ha iniciado la temporada. El técnico franjiverde, Eder Sarabia, ha comparecido este viernes en la sala de prensa del Martínez Valero para analizar el encuentro y repasar la actualidad del equipo.

La semana ha dejado tanto buenas noticias como contratiempos. Entre las altas, destaca el regreso de Yago Santiago, Martim Neto y Fede Redondo, quienes volverán a estar disponibles tras superar sus respectivas molestias. En el capítulo de ausencias, Sarabia ha confirmado que Adrià Pedrosa sigue arrastrando problemas en el dedo, mientras que Héctor Fort tampoco podrá participar debido a unas molestias en el aductor. Además, Rodrigo Mendoza no viajará, ya que está concentrado con la selección sub-20.

El entrenador vasco ha insistido en la necesidad de dar continuidad al buen juego mostrado en las últimas jornadas. «Se trata de darle continuidad, de mantener el nivel del otro día, que creo que fue el partido más redondo. Venimos desarrollando fuera de casa muchas cosas bien. Lo importante es ser constantes y poder también ir quitando algunos errores que hemos tenido por ahí, de despistes o faltas de concentración. Vamos a seguir siendo exigentes y seguir yendo a buscar los detalles».

Ese nivel de exigencia se traslada también a la mentalidad con la que afronta el choque en Vitoria. «Para mantener esa buena racha de resultados tenemos que desarrollar todo lo que hemos estado haciendo estas semanas. Es donde ponemos el foco. Conocemos al rival, las virtudes que tiene y nosotros vamos a intentar hacer lo que mejor sabemos hacer. Estamos enfocados en lo que podemos controlar para poder mantener esa energía, esa ilusión y ojalá poder continuar con esa buena dinámica».

Más allá del partido, Sarabia también ha hablado sobre la planificación de la plantilla y el papel que ha tenido en la llegada de los nuevos fichajes. «En ese aspecto me siento muy importante y muy responsabilizado. Soy una persona que no es de fichar por fichar, prefiero antes a los más adecuados que a los mejores. Estoy muy contento de cómo han ido saliendo los diferentes mercados desde que estoy aquí. En este último, si cabe, con un poco más de trabajo porque es entendible que para muchos de ellos llegar a un recién ascendido les podía generar muchas dudas».

El encuentro también traerá un reencuentro especial con un viejo conocido, Lucas Boyé, quien sonó con fuerza durante el último mercado para regresar al Martínez Valero. Sarabia no ha escondido su admiración por el delantero argentino: «Es un delantero que a mí me ha gustado siempre. De hecho creo que alguna vez se lo he dicho a él directamente en algún partido. Creo que tiene muy buenas condiciones. Se complicó su vuelta porque se dieron ciertas circunstancias y no era una operación barata».