El Elche CF presenta a sus 12 fichajes en el Martínez Valero y abre el acto a 2.000 abonados La afición podrá acceder con su carné, hasta completar el aforo | El evento, que se inicia a las 18.30, se podrá seguir en el canal oficial del club en YouTube

Los doce fichajes del Elche CF posarán este miércoles en el césped del Martínez Valero en una presentación que reunirá a 2.000 abonados franjiverdes.

Ismael Martinez Elche Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:26 Comenta Compartir

El Martínez Valero se viste de gala este miércoles para acoger la presentación oficial de los 12 refuerzos que el Elche CF ha incorporado este verano bajo las órdenes de Eder Sarabia. El acto comenzará a las 18:30 horas y contará con la presencia del presidente de la entidad, Joaquín Buitrago, y del director general, Pedro Schinocca.

El club franjiverde ha anunciado que el acceso estará limitado a 2.000 abonados, quienes podrán entrar a partir de las 17:45 horas por la Puerta 3 de Tribuna mostrando su carné. Para aquellos que no puedan asistir, la presentación se retransmitirá en directo a través del canal oficial de YouTube del Elche CF.

Los protagonistas de la jornada serán los doce futbolistas que ya han debutado con la camiseta franjiverde y que llegan con el objetivo de reforzar un proyecto ambicioso en LaLiga EA Sports: Leo Petrot, Alejandro Iturbe, Álvaro Rodríguez, Martim Neto, Víctor Chust, Fede Redondo, Rafa Mir, André Da Silva, Iñaki Peña, Grady Diangana, Adrià Pedrosa y Héctor Fort.

Con estas incorporaciones, el club ilicitano busca dar un salto de calidad para afianzarse en Primera División y prolongar el gran momento deportivo que ha convertido al Martínez Valero en uno de los escenarios más vibrantes del campeonato.