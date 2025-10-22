Adrià Pedrosa: «Para mí es un partido muy especial» El lateral del Elche destaca la unión del vestuario y el trabajo de Sarabia antes del duelo liguero frente a su ex equipo, el RCD Espanyol

Ismael Martinez Elche Miércoles, 22 de octubre 2025

El Elche CF continúa preparando su compromiso frente al RCD Espanyol de este próximo sabado a partir de las 16.15 horas, correspondiente a la décima jornada de LaLiga. Uno de los protagonistas de la semana ha sido Adrià Pedrosa, con pasado perico, que ha comparecido este miércoles en la sala de prensa del Martínez Valero.

El defensa catalán, ha reconocido que este encuentro tendrá un valor emocional especial: «Al final esa ha sido mi casa durante nueve años. Para mí es un partido muy especial porque allí tengo cariño de mucha gente, y lo único que podemos hacer es jugar lo mejor posible para demostrarles respeto».

Pedrosa ha elogiado también el papel de Eder Sarabia en el buen momento del equipo: «No es habitual lo que hace con las formaciones. Desde el primer momento vi una conexión tremenda entre los jugadores y su forma de jugar. Eso me ayuda a entender mejor el estilo y a adaptarme lo más rápido posible».

En cuanto a su situación personal, el lateral ha subrayado la competencia interna como una de las claves del crecimiento del grupo: «Lo bueno que tenemos este año es que todos estamos muy metidos. Yo he venido a competir por el puesto y trabajo para conseguir los máximos minutos posibles y ayudar al equipo en lo que pueda».

Pedrosa también ha valorado el rendimiento colectivo del Elche, destacando la continuidad del proyecto: «Desde el año pasado se está haciendo un gran trabajo. Al principio la gente podía pensar que los resultados eran cosa de suerte, pero hemos demostrado que no es así».

Sobre el rival, el Espanyol, el futbolista ha señalado que ambos equipos llegan en un gran momento: «Somos los dos conjuntos revelación de la liga. Ellos tienen un estilo más directo y nosotros uno más asociativo. Tenemos que intentar quitarles el balón para que generen lo menos posible».

El jugador franjiverde también ha querido quitar peso a la polémica arbitral del último encuentro: «No le hemos dado importancia. El míster es muy caliente en el momento, pero pasados los días ya lo hemos olvidado y estamos centrados en el partido del sábado».

Por último, ha tenido palabras de reconocimiento hacia Manolo González, técnico del Espanyol: «No lo conozco personalmente porque cuando me fui él todavía no estaba, pero todo lo que me dicen es que es alguien muy cercano. Ha hecho un trabajo excepcional para unir a un club que estaba un poco roto y poco a poco se están viendo los resultados».