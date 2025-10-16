Tres nuevos capitanes para un Elche que quiere hacer historia Diaby, Affengruber y Febas se unen a Bigas, Josan y Dituro y llevarán el brazalete

Los futbolistas del Elche Bambo Diaby, Aleix Febas y David Affengruber, se unen esta temporada al grupo de capitanes del equipo ilicitano, del que también forman parte Pedro Bigas, Matías Diruto y Josan Ferrández, según informó el club ilicitano a través de sus redes sociales.

Aleix Febas cumple su tercera temporada en el Elche, mientras que para Diaby y el austriaco Affengruber es la segunda. Los tres fueron claves en el buen rendimiento del equipo que logró el ascenso, aunque su elección tiene que ver más con su ascendente en el grupo que con su antigüedad.

Josan Ferrández, formado en la cantera del Elche, es el único superviviente en la plantilla que ascendió a Segunda División hace siete años, mientras que Bigas cumple su quinta temporada en la entidad, con la que ya estuvo en Primera en su última etapa.

En circunstancias normales, el jugador que suele llevar el brazalete en los partidos es Pedro Bigas, ya que pese a sus 35 años es titular indiscutible, algo que no sucede en el caso de Josan.

El portero argentino Dituro, por su parte, llegó al Elche en el mercado de invierno de 2024 y desde su llegada se ha convertido en un futbolista clave en el terreno de juego y en el vestuario.

Por otra parte, el club franjiverde pone a disposición de sus abonados las entradas para el encuentro que le enfrentará al Espanyol en el RCDE Stadium, el sábado 25 de octubre, a partir de las 16:15 horas, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports.

La entidad blanquiazul ha destinado 628 entradas para la afición franjiverde. Del total facilitado, el Elche CF ha reservado un 10% para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación.

El precio de cada localidad visitante es de 25 euros. Desde el pasado martes 14 de octubre están disponibles para los abonados del Elche en el apartado 'Solicitud de entradas' del Área del Abonado. Cada usuario podrá agrupar hasta un máximo de cuatro abonos y adquirir desde esa misma gestión las cuatro entradas correspondientes.

El plazo de adquisición finalizará el martes 21 de octubre, a las 19:00 horas. Las entradas se enviarán de forma digital a cada abonado al correo electrónico a partir del jueves 23 de octubre.

