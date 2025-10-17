Eder Sarabia: «La intención es hacer un gran partido ante un rival de Champions» El técnico franjiverde afronta un duelo emocional ante el equipo de su familia y confía en que el Martínez Valero vuelva a ser decisivo

Eder Sarabia, durante su comparecencia en la sala de prensa del Martínez Valero, en la previa del duelo ante el Athletic Club.

Ismael Martinez Elche Viernes, 17 de octubre 2025, 13:40 Comenta Compartir

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, ha atendido a los medios en la previa del encuentro del próximo domingo ante el Athletic Club, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga, que se disputará en el Martínez Valero. El técnico ha reconocido la carga emocional de medirse al club que marcó su infancia y la de su familia.

«Está claro lo que el Athletic significa para nosotros. Cada vez que escucho su himno me emociono, pero ahora somos del Elche y nos preparamos para competir. La intención es hacer un gran partido ante un rival de Champions y dar otra alegría a la afición», ha afirmado Sarabia, que afronta el duelo «con sentimiento, pero con la mente totalmente puesta en el Elche».

El técnico ha valorado el nivel del conjunto bilbaíno y la exigencia del encuentro. «Es un equipazo con muchísimos recursos, jugadores de gran experiencia y jóvenes con personalidad. Nos obligará a dar nuestra mejor versión. Venimos de una derrota, pero con muchas ganas de volver a competir y reencontrarnos con las sensaciones que tuvimos contra el Celta».

Sobre el estado físico del equipo, Sarabia ha explicado que mantiene las bajas conocidas de Diang por lesión Muscular y Affengruber por sanción, y que solo Héctor Fort es duda hasta el último entrenamiento, mientras que Adrià Pedrosa «ha evolucionado muy bien y estará disponible». Además, ha dedicado palabras especiales para Rodri, tras su participación con la selección sub-21: «Le hemos dado descanso. Es joven, pero inteligente, y debemos ayudarle a gestionar la exigencia. Antes que futbolista, es persona».

En relación con la baja de David Affengruber, el entrenador ha asegurado que no pierde tiempo lamentándose: «No me he parado ni dos segundos. Tenemos recursos y jugadores versátiles. Puede haber cambios de sistema, pero lo importante no es el dibujo, sino cómo lo desarrollamos durante el partido». También ha elogiado la filosofía del Athletic, destacando que «no se trata solo de nacer allí, sino de sentir desde niño esos colores y luchar por ellos».

Preguntado por Rafa Mir, Sarabia ha mostrado su plena confianza en el delantero murciano: «Está tranquilo, seguro de sí mismo y con la cabeza en el fútbol. Está rindiendo muy bien y deseando sentir el apoyo de la afición. Es un jugador con carácter, que ha vivido mucho y ahora se siente arropado».

Por último, el técnico ha destacado el ambiente en el Martínez Valero, donde el Elche sigue invicto: «El público nos da un plus. En los momentos complicados siempre ha estado ahí. Esa conexión entre el equipo y la grada es fundamental. Sentirnos todos juntos hace que el estadio sea un impulso para nosotros».