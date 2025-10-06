El Elche debutará contra la UD Los Garres en la Copa El choque probablemente se disputará en la Nueva Condomina para facilitar el desplazamiento de aficionados

El Elche ya conoce a su primer rival en la Copa de S.M. el Rey 2025/26. El conjunto franjiverde se enfrentará a la Unión Deportiva Los Garres, equipo de la Preferente Autonómica de Murcia, en la primera eliminatoria del torneo. El partido se disputará muy probablemente en la Nueva Condomina entre los días martes 28 y jueves 30 de octubre.

El sorteo, celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha emparejado al Elche CF, como equipo de LaLiga EA Sports, con un rival de menor categoría, siguiendo el formato de la competición que busca acercar a clubes de todo el país.

La UD Los Garres, que milita en Preferente Autonómica, afrontará el encuentro histórico con la ilusión de recibir a un club de Primera División. Para los franjiverdes será el inicio de una nueva andadura en la Copa del Rey, competición que une a todo el fútbol español y que el equipo encara con ambición y el objetivo de seguir avanzando rondas.

Por otro lado, el futbolista de la cantera del Elche CF Adam Boayar vivió el pasado fin de semana un momento inolvidable al debutar en LaLiga EA Sports con el primer equipo franjiverde. El joven atacante entró en el minuto 85 del encuentro frente al Deportivo Alavés, sumándose así a la lista de canteranos que han defendido el escudo del Elche CF en la máxima categoría del fútbol español.

Adam Boayar ya había debutado anteriormente con el primer equipo en Segunda División y desde hace tres cursos se encuentra en dinámica de la primera plantilla, progresando de manera constante y demostrando el nivel y la proyección que atesora.

Internacional con la Selección Sub-20 de Marruecos, Adam Boayar llegó al Elche CF en su último año como cadete y, desde entonces, ha recorrido con éxito las distintas etapas de la cantera franjiverde hasta alcanzar este hito en su carrera.

Con este debut, el Elche CF reafirma una vez más la importancia de su fútbol base y su apuesta por los jóvenes talentos que, formados en la cantera, logran dar el salto al fútbol profesional.