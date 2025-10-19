Elche CF-Athletic Club (0-0): Reparto de puntos en un partido marcado por la polémica arbitral El conjunto franjiverde dominó gran parte del encuentro y generó las mejores ocasiones, pero ni la puntería ni las decisiones arbitrales permitieron que el gol llegara al Martínez Valero

El Martínez Valero abría sus puertas este domingo a las 14 horas para vivir un atractivo duelo de la jornada 9 de LaLiga EA Sports entre dos equipos con los mismos puntos en la clasificación. El Elche CF, octavo en la tabla con 13 puntos, buscaba resarcirse tras la derrota sufrida en Mendizorroza (3-1), mientras que el Athletic Club, noveno, aterrizaba en tierras ilicitanas con la moral alta después de imponerse al Mallorca (2-1) en San Mamés.

El choque arrancó con ritmo y pronto llegaron los primeros avisos. En el minuto 12, Sancet tuvo el primero: un mal pase de Víctor Chust en salida de balón acabó en los pies del navarro, cuyo disparo dentro del área se marchó rozando el palo tras tocar en un defensor.

El Elche poco a poco empezó a hacerse con el control del partido como viene siendo habitual en el feudo franjiverde y el primer peligro llegó con una acción a la contra. Febas, muy activo por el costado izquierdo, puso un centro medido al segundo palo para Rafa Mir, que remató forzado a las manos de Unai Simón.

El Athletic lo intentó con un centro-chut de Berenguer que se perdió por línea de fondo sin encontrar rematador. El duelo se mantenía abierto y con alternativas, aunque con más tensión que ocasiones claras.

La polémica llegó en el minuto 26. Un balón largo de Bigas hacia André Silva provocó un forcejeo con Vivian, último hombre del Athletic. El esférico golpeó en el brazo del central bilbaíno y los jugadores del Elche reclamaron tarjeta roja. Tras la revisión, el colegiado no vio infracción punible y, para más indignación local, terminó señalando falta en ataque del delantero franjiverde. En la protesta, Víctor Chust vio la primera amarilla del encuentro.

El ambiente se fue caldeando. En el 38', el técnico Eder Sarabia también fue amonestado por sus protestas desde la zona técnica, y poco antes del descanso Germán Valera recibió otra cartulina amarilla por protestar una mano señalada por el árbitro.

El primer tiempo concluyó sin goles (0-0), con un Elche sólido pero impreciso en campo rival, y un Athletic que se mostró más cómodo a la contra. Todo quedaba abierto para una segunda mitad que prometía emociones fuertes.

Tras el paso por vestuarios, Ernesto Valverde no dudó en agitar el tablero. El técnico rojiblanco, consciente de que su equipo no había encontrado el camino en la primera mitad, introdujo un doble cambio de peso: Nico e Iñaki Williams ingresaron al terreno de juego en lugar de Guruzeta y Robert Navarro, buscando mayor profundidad y velocidad en ataque. El movimiento surtió efecto de inmediato.

En los primeros compases del segundo tiempo, el Athletic Club dio un paso adelante y comenzó a generar peligro sobre la portería de Iñaki Peña. Las internadas por banda de los hermanos Williams empezaron a exigir al máximo a la zaga franjiverde, que se vio obligada a replegar líneas para contener el empuje visitante.

El dominio visitante se tradujo pronto en ocasiones. En el minuto 58, Nico Williams logró filtrarse entre líneas para plantarse en la frontal del área. El extremo combinó con su hermano Iñaki, que devolvió el esférico hacia el corazón del área, donde apareció Jauregizar para conectar un potente disparo. Su intento, sin embargo, se topó con un defensor franjiverde que desvió a córner ante el respiro de Iñaki Peña.

La ocasión más clara del partido llevó la firma de André Silva. El delantero portugués culminó una vertiginosa contra del Elche, conduciendo el balón con potencia hasta la frontal del área. Sin pensárselo, armó un disparo colocado que obligó a Unai Simón a lucirse con una intervención de reflejos felinos, firmando una de las paradas de la jornada para mantener el 0-0 en el marcador.

Con el paso del ecuador de la segunda mitad, el Elche CF dio un paso al frente y comenzó a encerrar al Athletic en su área. Los de Eder Sarabia enlazaban jugadas con criterio, llegando una y otra vez a las inmediaciones de Unai Simón, aunque les seguía faltando el último pase para transformar su dominio en el ansiado primer gol del encuentro.

El encuentro concluyó con empate sin goles (0-0) en el Martínez Valero tras una segunda mitad en la que el Elche CF fue claramente de menos a más. Los de Eder Sarabia firmaron un partido muy completo, especialmente en el tramo final, donde encerraron al Athletic y rozaron el tanto de la victoria en varias ocasiones.

Sin embargo, el gol volvió a negarse pese al empuje franjiverde y a las intervenciones de Unai Simón, que sostuvo a los suyos. El buen juego del Elche contrastó con la polémica actuación arbitral, que dejó muy descontenta a la afición ilicitana tras varias decisiones discutidas a lo largo del encuentro.

El punto deja al conjunto ilicitano con sensaciones positivas en lo futbolístico, pero con la amarga sensación de que mereció mucho más.