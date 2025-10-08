La dana 'Alice' no frena al turismo en la provincia de Alicante: Benidorm y Calpe rozarán el lleno en el puente Los hoteles de la Costa Blanca prevén una ocupación media cercana al 90% aunque el mal tiempo y el calendario de festivos podrían frenar las reservas de última hora

Calpe es uno de los destinos más demandados en este puente

El sector hotelero de la provincia de Alicante afronta con «optimismo moderado» el puente del 9 de octubre, que arranca mañana con el festivo autonómico. Un periodo que llega marcado por las buenas perspectivas de las cifras y la incertidumbre generada por la dana 'Alice', que amenaza con lluvias generalizadas en el litoral mediterráneo y que, por lo tanto, podría provocar cancelaciones y, sobre todo, frenar el efecto al alza de la última hora.

Así lo reflejan los datos facilitados este miércoles por la patronal hotelera Hosbec, cuyos sistemas de reservas apuntan a buenos niveles de ocupación, especialmente en las principales localidades turísticas de la Costa Blanca. Según esos datos, Calpe rozará el 92% de ocupación, mientras que Benidorm y la ciudad de Alicante se situarán en el entorno del 90% de plazas ocupadas, consolidando así su atractivo turístico incluso en temporada baja.

La Costa Blanca, a la cabeza de la Comunitat Valenciana

El conjunto de la Costa Blanca mantendrá una ocupación media del 72%, con mejores registros en las zonas de mayor concentración hotelera y turística. En la provincia de Valencia, las reservas rondan el 78%, con la capital valenciana superando el 85% gracias al tirón de su oferta cultural y de ocio urbano.

Esa diferencia de comportamiento entre las dos provincias queda muy patente si se centra el foco en el caso de Gandía, que presenta cifras más moderadas con un 65% de ocupación prevista, reflejo de un final de temporada más irregular en la franja norte del litoral valenciano.

Un puente afectado por el calendario

A pesar de los buenos datos, el sector advierte que «la disposición de los festivos en el calendario ha limitado el efecto del puente en 2025». Todo, porque este año el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, cae en domingo y sólo comunidades como Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura han trasladado el festivo al lunes 13.

Esto implica que mercados clave de proximidad como Madrid y Castilla-La Mancha no dispondrán de puente, lo que reducirá la llegada de visitantes de estas regiones, tradicionalmente muy presentes en la Costa Blanca durante estas fechas.

La dana 'Alice', el gran interrogante

Además del calendario, el factor meteorológico podría influir en las cifras finales. La dana Alice protagoniza todos los partes del tiempo y amenaza con dejar lluvias en gran parte del Levante durante el fin de semana.

Los empresarios turísticos miran al cielo a la espera de que la situación no afecte a las reservas de última hora, que suelen tener un peso importante en los resultados de ocupación. «Si el tiempo acompaña, podríamos superar el 90% en muchos municipios; si no, el turista nacional optará por quedarse en casa», reconocen desde Hosbec.