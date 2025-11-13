La Universidad de Alicante reformará uno de sus edificios más transitados: «Es incómodo» La propuesta sale adelante en los presupuestos participativos, junto a la Casa del Estudiante, la instalación de más enchufes y la puesta en marcha de aparcamientos con sombra

La comunidad universitaria de la UA pone deberes al Rectorado. Los tres principales colectivos de la institución han votado las propuestas a incluir en los presupuestos participativos, con una decena de proyectos que logran salir adelante.

Entre las principales propuestas a ejecutar por la Universidad de Alicante destaca la reforma y modernización del Aulario 1 con un presupuesto de 40.000 euros.

Ampliar Una de las aulas del Aulario 1 de la UA. ROBERTO RUIZ DE ZAFRA

El proyecto presentado por la comunidad universitaria exige reemplazar los asientos y mesas de esta Aulario porque «son bastante incómodos», además de contar con una distancia considerable al estar anclados al suelo. La propuesta también recalca «poner pizarras blancas».

Otra de las acciones que ha entrado a formar parte de los presupuestos participativos de la UA es la creación de la Casa del Estudiante, demandada por el CEUA y, también, incluida en el programa electoral de la rectora, Amparo Navarro.

La Casa del Estudiante de la UA, según adelantó TodoAlicante, se instalará en una de las alas secundarias del Club Social 2 -el más cercano a la Biblioteca General-. Esta nueva instalación funcionará como un punto «físico, acogedor y polivalente» destinado al uso de las asociaciones y abierto a todo el estudiantado.

La propuesta cuenta con una partida de 40.000 euros para transformar esta parte del Club Social en un lugar donde se puedan realizar asambleas, reuniones informales, talleres, proyecciones, grupos de estudio y actividades culturales o sociales impulsadas directamente por los propios estudiantes.

Más propuestas en los presupuestos

Los presupuestos participativos de la Universidad de Alicante cuentan con otras ocho propuestas que completan la 'short list' de más votadas. Entre ellas, la instalación de más enchufes en las aulas, ya que los «ordenadores y tablets ha aumentado y, prácticamente, todos empleamos tales dispositivos en clases».

También se acondicionarán, dentro de estos proyectos, los aparcamientos del campus para que cuenten con sombra. «No se trata de un capricho», mantienen en la propuesta, puiesto que «hace muchísimo calor en verano» y «se trata de una cuestión de salud».

Las plagas de mosquitos e insentos en la Universidad de Alicante también es punto del día dentro de los presupuestos participativos. La comunidad propone instalar mosquiteras enrollables para instalar en ventanas de los distintos edificios.

El resto de propuestas más votadas van dirigidas a la protección de los gatos del campus, implementar un protocolo veterinario, instalar más microondas junto a espacios seguros y actuaciones para la protección de los patos, e instalar más bancos y mesas.