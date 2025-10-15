La 'Casa del Estudiante', el futuro proyecto que podría transformar un club social de la Universidad de Alicante La propuesta se somete a votación en los presupuestos participativos de la institución académica, con vistas a crear un «punto de referencia» para la comunidad

Acto del Consejo de Estudiantes en una de las alas del Club Social 2.

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:16

La Universidad de Alicante quiere tener una 'Casa del Estudiante' lo antes posible. Para ello, el Consejo de Estudiantes de la institución académica ha presentado esta propuesta en los presupuestos participativos, con el fin de lograr el apoyo de la comunidad y hacer realidad este proyecto.

La idea de esta propuesta consiste en el aprovechamiento de un espacio ya existente. Todo apunta, según ha podido saber TodoAlicante, que el lugar para ubicarla -en caso de salir elegida- sería en una de las alas en desuso del club social 2, para poner en marcha un punto «físico, acogedor y polivalente» destinado al uso de las asociaciones y abierto a todo el estudiantado.

El proyecto, valorado en 40.000 euros, serviría como punto de encuentro «libre, horizontal y colaborativo», se detalla en la propuesta, donde se puedan realizar asambleas, reuniones informales, talleres, proyecciones, grupos de estudio y actividades culturales o sociales impulsadas directamente por los propios estudiantes.

En la actualidad, explica la justificación del proyecto, la Universidad de Alicante no cuenta con un espacio «estable, centralizado y acondicionado» destinado exclusivamente al trabajo de asociaciones y colectivos, lo que «limita la continuidad de muchas iniciativas y la posibilidad de generar una comunidad universitaria real».

Por ello, esta 'Casa del Estudiante' ofrecería una infraestructura concreta que «facilite el trabajo colectivo, la planificación de actividades y la participación regular del estudiantado», siendo una inversión que representaría una oportunidad de «fortalecer la democracia universitaria, visibilizar el papel del alumnado y dignifica rel tiempo y esfuerzo que muchas personas realizan».

En cuanto a logística, el propio Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante propone un modelo de gestión compartida con «un reglamento de uso participativo, calendarios abiertos de actividades y mecanismos de reserva sencillos y accesibles». Además, serviría como punto de información del propio CEUA y del rectorado, y «de referencia» para la comunidad.

Asimismo, el proyecto está alineado con los compromisos electorales de la rectora Amparo Navarro, quien incluyó en su programa el objetivo de «potenciar espacios para la vida estudiantil y crear la Casa del Estudiantado».

Presupuestos participativos

La UA destinará un total de 200.000 euros a los presupuestos participativos, con un máximo de 40.000 euros por propuesta, que se integrarán en el Presupuesto General de la universidad y deberán ser aprobados de forma definitiva por el Consejo Social. Las votaciones permanecerán abiertas hasta este 15 de octubre.

Entre otras propuestas presentadas a los presupuestos participativos destacan la instalación de taquillas para estudiantes, incorporar fuentes de agua potable en la sala 24 horas de la Biblioteca general, la creación de zonas de estudio al aire libre o la puesta en marcha de dispositivos de detección de ruido en espacios compartidos.