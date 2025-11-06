La chispa del futuro de las Hogueras de Alicante se apaga: los profesores del ciclo de Artista en huelga por los recortes en FP Reclaman cambios en el decreto 97/2025, mientras la Conselleria de Educación propone aumentar la carga horaria de los docentes expertos

La chispa que da vida a las Hogueras de Alicante también se apaga en las aulas. Los profesores expertos del ciclo superior de Artista Fallero y Constructor de Escenografías del IES Las Lomas de Alicante -el corazón formativo de una de las fiestas oficiales de la ciudad y otras de la provincia- llevan cuatro días en huelga indefinida.

El paro, respaldado por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CGT, busca frenar los efectos del Decreto 97/2025 y la Orden 9/2025 de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. Desde la asamblea de trabajadores del centro lo tienen claro: «Solo la unidad y la lucha son garantía de victoria, y estamos convencidos de que conseguirán unas condiciones dignas».

En este sentido, los sindicatos convocantes de la huelga indefinida denuncian que las medidas adoptadas en estos documentos de la Conselleria afectan, de forma negativa, a la calidad de la enseñanza y a la estabilidad del profesorado de Formación Profesional.

Entre las consecuencias, sobre los expertos docentes y profesorado especialista de FP, que enumeran figuran: «Menos horas lectivas. Eliminación de módulos formativos. Supresión de plazas docentes. Mayor carga de trabajo para el profesorado. Menor atención y seguimiento del alumnado».

Por ello, reclaman la retirada del Decreto 97/2025 y la Orden 9/2025 para volver, explican, al acuerdo de plantillas docentes de 2023, la recuperación de las 30 horas semanales en la FP semipresencial, el incremento de las tutorías y coordinaciones académicas, y la garantía de continuidad y condiciones laborales anteriores para los profesores expertos del sector productivo.

Conselleria ofrece más horas al profesorado

La Conselleria de Cultura, Educación, Universidades y Empleo ha mantenido un encuentro este jueves con representantes de expertos de FP y de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT para abordar la propuesta planteada: un incremento de las horas de su jornada laboral con el aumento retributivo correspondiente.

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, volverá a reunirse la próxima semana con los sindicatos y representantes de los expertos de FP con el fin de ahondar en la solución al conflicto.

Por el momento, la Conselleria se ha propuesto incrementar en una hora a los profesores expertos que tienen entre una hora y seis de dedicación, mientras que se aumentaría en dos horas a quienes se encuentren en la franja de entre 7 y 18 horas de dedicación.

Asimismo, el área autonómica ha defendido que este curso 25-26 el personal experto ha sido contratado de manera indefinida, frente a los contratos de 6 o 9 meses que tenían hasta el curso pasado. «Tras la publicación del Decreto 97/2025, se garantiza a este colectivo estabilidad, derecho a la percepción de trienios y una indemnización en caso de despido».