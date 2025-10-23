Sindicatos llaman a la huelga a docentes de FP para el 3 de noviembre en Alicante La convocatoria está dirigida al profesorado experto y de régimen especial | Denuncian que el nuevo decreto promovido por Educación supondría una disminución del 41 % en sus retribuciones

El profesorado experto de Formación Profesional y el personal especialista de régimen especial de Alicante y el resto de la Comunitat está llamada a secundar una huelga indefinida el próximo 3 de noviembre, en protesta por las condiciones laborales derivadas del decreto 97/2025, publicado recientemente por la Conselleria de Educación.

Según los sindicatos convocantes --STEPV, CCOO, UGT y CSO-- el nuevo decreto reduce la jornada laboral de este colectivo, lo que supondría una disminución del 41 % en sus retribuciones. Afirman que estas nuevas condiciones han provocado que muchas plazas ofrecidas en las adjudicaciones recientes hayan quedado vacantes, y que en otros casos el profesorado adjudicado haya renunciado a su puesto al conocer las modificaciones laborales.

También aseguran que el texto normativo limita sus funciones a la preparación e impartición de clases y a la asistencia a las evaluaciones. De este modo, afirman que el resto de tareas que hasta ahora desempeñaban —como la gestión y revisión de materiales y talleres, la elaboración de programaciones, reuniones de coordinación o de departamento, y los contactos con empresas para la formación dual— deberán ser asumidas por otros docentes. Los convocantes advierten de que esta situación «afectará negativamente» a la calidad de la docencia y al alumnado.

Asimismo, el profesorado ha denunciado «numerosas incidencias» en el nuevo proceso de adjudicaciones, que, según señalan, no se ha desarrollado con la agilidad ni la eficacia necesarias, y en el que no se han ofertado todas las vacantes de manera simultánea.

