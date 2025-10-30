Convocada una huelga educativa el 20 de noviembre en Alicante Los sindicatos convocantes (STEPV, CCOO y UGT) no descartan realizar más paros, incluso uno de carácter indefinido

Pau Sellés Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 16:59

Se avecina una nueva huelga en Alicante. Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han convocado una primera jornada de paro en educación el próximo 20 de noviembre, según han anunciado este jueves en un comunicado conjunto.

Después de un proceso asambleario durante octubre, los tres sindicatos han lanzado una encuesta al conjunto del profesorado para que ratifique la propuesta de movilizaciones surgida y que contempla nuevas convocatorias de huelga y otras acciones hasta el mes de mayo, cuando no se descarta convocar una huelga indefinida. Este próximo martes 4 de noviembre se hará público el resultado de la consulta.

Reivindicaciones

Las organizaciones sindicales han planteado esta campaña de movilizaciones ante «la negativa de la Conselleria de Educación a abrir una negociación para tratar: mejoras salariales del profesorado para recuperar la pérdida de poder adquisitivo». En este punto, recuerdan que «el profesorado valenciano es de los peores pagados de todo el Estado».

Los sindicatos justifican el paro en el rechazo a «revertir los recortes en las plantillas, que comportan despidos de profesorado interino»

Igualmente, justifican el paro en el rechazo a «revertir los recortes en las plantillas --especialmente en FP y atención a la inclusión-- que comportan despidos de profesorado interino y un empeoramiento de la atención de nuestro alumnado» y «recuperar las condiciones laborales recortes del profesorado experto y especialista, que el lunes 3 de noviembre inicia una huelga indefinida».

Los sindicatos también exigen negociar sobre la reducción de las ratios de alumnado para mejorar la atención y la calidad de la enseñanza; simplificación de la burocracia y la «sobrecarga de trabajo, que afecta la salud del profesorado y equipos directivos y desvía la atención del objetivo principal, que es la docencia»; la mejora de las infraestructuras educativas y «recuperación de los presupuestos recortados en esta partida» y la derogación de «la mal llamada Ley de libertad educativa, que solo pretende arrinconar el valenciano de la enseñanza».

Proceso negociador

STEPV, CCOO y UGT denuncian «el desprecio de la Conselleria de Educación hacia el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa al negarse a abrir un proceso negociador para conseguir estas mejoras que repercuten directamente en la atención a nuestro alumnado».

Por eso, han propuesto al profesorado un calendario de movilizaciones durante todo el curso «hasta conseguir que la administración negocie y acuerde estas mejoras, cómo ha pasado recientemente en el País Vasco o en Asturias».

Otros territorios están también en un proceso de movilizaciones para conseguir mejorar la escuela pública, como Galicia, Cantabria, Cataluña y Extremadura, concluyen.