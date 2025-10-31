Vicente Barrera: «Ninguna de las Bellas Artes escapa al influjo de la Tauromaquia» El torero y exvicepresidente de la Generalitat afirma en el Museo Taurino de Alicante que «los toros nunca han estado en peligro, nos lo quieren hacer creer» | El escritor y periodista Paco Delgado presenta los libros 'Brillos y barro' y 'La llamada de la casta'

Vicente Barrera, torero y exvicepresidente de la Generalitat Valenciana, ha asegurado este jueves en el Museo Taurino Municipal de Alicante que «ninguna de las Bellas Artes ha podido escapar al influjo de la Tauromaquia a lo largo de la historia». Ha hecho esta razonada defensa durante la presentación de los libros del escritor y periodista Paco Delgado 'Brillos y barro' -resumen de la temporada 2025 en la Comunidad Valenciana- y 'La llamada de la casta' -que refleja la trayectoria de Barrera.

Este acto se enmarca en la programación de otoño de la Tertulia Taurina 'Amigos de Nimes', que preside José María Jericó, y que tendrá su segunda parte en la Gala programada para el próximo domingo 30 de noviembre. Alumnos de la Escuela Taurina Municipal de Alicante no faltaron a la cita de quien es también Licenciado en Derecho por la Universidad CEU-San Pablo, de Valencia.

Barrera ha descartado que la Tauromaquia esté en peligro al asegurar que «se está comprobando con la asistencia de espectadores a las plazas. Otra cuestión es que nos lo quieran hacer creer. La única esperanza que tienen los contrarios a ella es la prohibición». Y en este punto ha desmentido otro de los bulos que circulan, «en Canarias y Cataluña no están prohibidos los toros. Son otro tipo de circunstancias las que impiden la celebración de espectáculos taurinos».

El exvicepresidente valenciano ha recordado que si durante su etapa en el Consell apostó por los toros «no fue por ser torero. Lo hice por obligación, como conseller de Cultura y para proteger y fomentar la Tauromaquia en todos sus ámbitos, no únicamente en el taurino. Todos los aspectos relacionados con la cultura recibieron el mismo trato en cuanto a igualdad y libertad para poder expresarse. Cumplí con la responsabilidad adquirida con mi cargo».

Al repasar su trayectoria ha bromeado al recordar que «no fui un torero que llegó a ser vicepresidente de la Generalitat; sí, el primer vicepresidente que fue torero». Ha recordado que llegó a ser torero «por casualidad» después de asistir a un festejo de rejones en la plaza de toros de Valencia, «que me impactó sobremanera», acompañado por su abuelo Pepe Simó. Aquello, ha confesado este jueves, «supuso para mí una locura que acabó desbordándome y llegué a pensar ¡qué pena ser tan mayor y no poder ser llegar a ser torero!». Esa incipiente afición le llevó a acudir a la Facultad de Derecho «con carpetas forradas de fotografías de toreros».

Ha seguido preguntándose en esos años, «si lo que más me gusta es esto, ¿porqué no torear?». Y, decidido fue a inscribirse en la Escuela Taurina de Valencia, «pero me fue imposible al ser mayor de edad, aunque sí acudía a entrenar con los alumnos». Fue en Ondara, junto a unos compañeros, la vez primera que se puso delante de una vaca, «casi al tiempo que descubrí la figura de mi abuelo Vicente Barrera Cambra».

Ha enumerado, en su intervención, anécdotas de sus incipientes comienzos en las ganaderías de Alipio Pérez-Tabernero o Álvaro Domecq. Citó al, después, matador de toros Manolo Carrión y al banderillero Paco Honrubia, como algunos de los compañeros en esos ilusionantes comienzos.

Y, como algunos de los hitos de sus temporadas en los ruedos, evocó su presentación en la plaza de toros de Valencia (20-3-1993); la primera salida en hombros de un torero valenciano de la Maestranza (2-5-94), alternando con Rivera Ordóñez y Pedrito de Portugal; la alternativa en Valencia (25-7-94) con Curro Romero como padrino y Miguel Báez 'Litri', por testigo, ante toros de Alcurrucén; o la histórica tarde del 19 de marzo de 1996 con la salida en hombros de la plaza de Valencia junto a Jose María Manzanares y Enrique Ponce después de lidiar un encierro de Luis Algarra.

Se retiró en la temporada 2011, aunque en los últimos meses volvió a torear en los festivales benéficos celebrados en Utiel y Bocairente.