Portadas de 'Brillos y barro' y 'Vicente Barrera: la llamada de la casta'. MC

Vicente Barrera presenta en el Museo Taurino de Alicante su libro 'La llamada de la casta'

Paco Delgado es el autor del volumen en un acto organizado por la Tertulia Taurina 'Amigos de Nimes'

Miguel de Clara

Alicante

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:38

Comenta

El torero Vicente Barrera asistirá este jueves 30 de octubre al Museo Taurino de Alicante para presentar a las 19.30 horas el libro, original de Paco Delgado, 'Vicente Barrera: la llamada de la casta'.

Durante el acto, el periodista valenciano también dará a conocer el contenido del volumen 'Brillos y barro', en el que resumen la temporada taurina 2025 en la Comunidad Valenciana.

Esta presentación se enmarca en el conjunto de las actividades culturales organizadas por la Tertulia Taurina 'Amigos de Nimes', que preside José María Jericó.

La siguiente cita será el próximo domingo 30 de noviembre, cuando 'Amigos de Nimes' celebrará su Gala Taurina en el transcurso de un acto que se desarrollará, a partir de las 14 horas, en el Restaurante Juan XXIII.

Se entregarán las siguientes distinciones:

Distinciones a entidades:

  • Medio de Comunicación: À Punt, por el regreso de la programación taurina a su parrilla, tanto en la televisión como en la radio

  • Entidad Taurina: Asociación Cultural Gastronómica y Taurina 'De Tinto y Oro', de Valencia

Distinciones a personalidades taurinas de Alicante:

  • Paco Cervantes, por su 30 aniversario de alternativa

  • Juan Carlos Ruiz, matador de toros y banderillero, en su despedida de los ruedos

  • Rafael Cantó Torregrosa, veterano novillero con picadores, por su trayectoria

