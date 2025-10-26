Las 'huellas' que nos ha dejado Morante de la Puebla en Alicante El maestro sumó 20 paseíllos desde 1998 a 2025 en el coso de la Plaza de España

Miguel de Clara Domingo, 26 de octubre 2025, 07:56

El torero Morante de la Puebla se quitó -que no cortó- la coleta el domingo 12 de octubre en Las Ventas. Fecha histórica para el toreo. La presencia del de La Puebla en la plaza de toros de Alicante también ha dejado su huella desde el 23 de junio de 1998, cuando se presentó, hasta el pasado 23 de junio, fecha de una despedida no anunciada. Entre esas dos fechas, 27 años después, trenzó 20 paseíllos en el coso de la Plaza de España.

Se presentó como matador de toros el 23 de junio de 1998 acartelado con Manuel Caballero y José Tomás para lidiar toros de Baltasar Ibán. Regresó en 2000 frente a toros de El Torreón junto a Espartaco y 'El Califa'. Y un año después, junto a Manuel Caballero y Rivera Ordóñez para vérselas con una corrida de Victoriano del Río.

El primero de sus hitos de referencia en Alicante llegó el 24 de junio de 2002 en la presentación de José María Manzanares -hijo-. Fue en un festejo mixto junto a Luis Francisco Esplá: cuatro toros de Buenavista para los toreros y dos utreros de Daniel Ruiz para el novillero. Repitió un año después -20 de junio- junto a Finito de Córdoba y Javier Conde, para estoquear reses de Sánchez Arjona. No estuvo en Alicante en 2004.

1. Haciendo el paseíllo. 2. Testigo en la alternativa de Alejandro Esplá 3. Encendiendo un habano antes del paseíllo que compartió con José María Manzanares -hijo- y Pablo Aguado, quien debutó en Alicante

Las Hogueras de 2005 y 2006 tuvieron una clara relación morantista con la familia Manzanares. En la primera de ellas compartió cartel con Salvador Vega, en la despedida del Maestro de Alicante. Los toros, de Juan Pedro Domecq y El Vellosino. El 23 de junio de 2006 fue la primera ocasión en la que compartió cartel con Manzanares -hijo-, ya matador de toros. Abrió cartel Finito de Córdoba. Los toros, de García Jiménez y Olga Jiménez.

Tras dos años de ausencia, regresó Morante el 24 de junio de 2009 junto a Luis Francisco Esplá y Sebastián Castella. Lidiaron reses de La Campana y un sobrero de Juan Pedro Domecq. El 20 de junio de 2010 fue testigo en la alternativa de Alejandro Esplá, con Luis Francisco como padrino para lidiar un encierro de Juan Pedro Domecq.

Ampliar Morante, junto a la familia de Manzanares y la concejala Mari Carmen de España, ante el busto que donó del Maestro y el retrato, original de Chimo Pérez, que se puede ver en el acceso a la plaza por la Puerta Grande V.S. Un busto, unas gafas y una manguera Morante de la Puebla quiso sumarse a los actos programados con motivo del 50 aniversario de alternativa de José María Manzanares. Así, donó al Ayuntamiento de Alicante un busto del torero alicantino que se puede ver en la salida de la Puerta Grande. El acto, con presencia de familiares del torero, se desarrolló en la matinal del 27 de junio de 2021, horas antes de vestirse de luces junto a Antonio Ferrera y Juan Ortega. Dos anécdotas quedan en el recuerdo del paso de Morante por el coso de la Plaza de España. El 21 de junio de 2012, descontento por la decisión del presidente Rafael Mudarra, de no concederle la segunda oreja del segundo toro de su lote -Zalduendo-, le arrojó unas gafas al pasar por debajo de la Presidencia en una saludada vuelta al ruedo. Tres años más tarde -23 de junio de 2015-, al estar en desacuerdo por cómo se estaba regando el ruedo después de la lidia del tercero de la tarde -Daniel Ruiz- le cogió la manguera al operario y fue él mismo quien realizó esa tarea para asombro de los espectadores. Testigos de excepción de la inesperada ocurrencia fueron El Juli y Alejandro Talavante.

La primera vez que abrió cartel en Alicante fue el 22 de junio de 2011. Manzanares -hijo- y Francisco José Palazón le acompañaron para medirse a un encierro de Juan Pedro Domecq, remendado con un toro de Parladé. En 2012, también como cabeza de cartel, hizo el paseíllo junto a César Jiménez y Alejandro Talavante para medirse a astados de Zalduendo.

No estuvo en Alicante en 2013 para regresar en las campañas 2014 y 2015. En la primera -21 de junio-, junto a Finito y Manzanares con tres toros de Zalduendo y otros tantos de El Pilar. En la segunda -23 de junio-, se repartió la lidia de toros de Daniel Ruiz junto a El Juli y Talavante. En las temporadas 2016 y 2017 no hizo el paseíllo en Alicante.

Regresó el 23 de junio de 2018 para medirse a toros de Juan Pedro Domecq, con Manzanares y Diego Carretero en el cartel. Justo un año después trenzó el paseíllo con El Juli y Paco Ureña. Los toros, de Garcigrande. La crisis de la covid-19 le impidió torear en Alicante en 2020, donde regresó el 27 de junio de 2021 para lidiar una corrida de Luis Algarra junto a Antonio Ferrera y Juan Ortega.

Dos tardes

Morante de la Puebla, consagrado ya como 'torero de toreros', firmó dos tardes en la Feria de Hogueras de 2022. Además, consecutivas: las del 24 y 25 de junio. En la primera se midió a reses de Álvaro Núñez y El Pilar junto a Manzanares y Pablo Aguado; en la segunda, ante cuatreños de Juan Pedro Domecq, en compañía de Talavante y Tomás Rufo.

La del 25 de junio de 2023 era una cita esperada para la afición alicantina. Morante estaba anunciado con toros de Victorino Martín. Abría cartel Rafaelillo y era Pablo Aguado quien lo cerraba. Fue imposible ver al de la Puebla en el coso de la Plaza de España. Lo impidió una fractura costal padecida un días antes en Badajoz.

Regresó a la 'terreta' el 23 de junio de 2024. Compartió paseíllo con Enrique Ponce y Tomás Rufo para medirse a una corrida de Daniel Ruiz. Y el pasado junio cerró su singladura en Alicante el sábado 21, en compañía de Manzanares y Cayetano. Gañanito-51, negro burraco, de 524 kilos, nacido en mayo de 2021, y de la ganadería de Puerto de San Lorenzo, fue el último toro que lidió en Alicante.