Jesús Vázquez, Inés Hernand, Lalachus y Javier Ambrossi. RTVE

Revolución en el Benidorm Fest 2026, que llega fuerte con cuatro presentadores y más programas

RTVE mantiene el gran festival musical de España pese a la negativa de participar en Eurovisión y revela los primeros detalles de esta nueva edición

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:13

RTVE ha decidido seguir adelante con la celebración del Benidorm Fest 2026, pese a que España no estará presente en el Festival de Eurovisión el próximo año debido a la participación de Israel.

La corporación pública reafirma así su compromiso con el certamen benidormí, que se ha consolidado como una de las principales citas musicales del país y que este próximo 2026 cumplirá su quinto aniversario.

La nueva edición, que tendrá lugar los días 10, 12 y 14 de febrero en Benidorm, llegará cargada de novedades y con un cuarteto de presentadores de alto perfil como Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus, quienes ejercerán de maestros de ceremonias en las distintas galas del festival.

Presentadores del Benidorm Fest 2026

Jesús Vázquez se incorpora a RTVE tras una extensa carrera en la televisión privada, mientras que Ambrossi debutará como presentador del Benidorm Fest después de haber conducido la gala de los Premios Goya 2024 y colaborar en 'Operación Triunfo'.

Inés Hernand es una de las figuras vinculadas al formato y regresa tras haber participado en todas las ediciones anteriores. Lalachus vuelve al certamen después de su labor en el especial 'La noche del Benidorm Fest'. Ambas también conducirán el espacio posterior a la final y participarán en el programa previo 'Benidorm Calling'.

Cartel y novedades del certamen

El cartel artístico del Benidorm Fest 2026 estará integrado por 18 propuestas, entre ellas Asha, Atyat, Dani J, Funambulista, Izan Llunas, Luna Ki, Miranda!&bailamamá o María León ft. Julia Medina, entre otros. Las canciones se publicarán el 18 de diciembre.

Entre las novedades más destacadas figura el estreno de una nueva imagen gráfica diseñada por Iñaki San Juan y la incorporación de un nuevo equipo artístico liderado por Sergio Jaén (dirección) y Borja Rueda (coreografía). Además, por primera vez, la candidatura ganadora recibirá un premio económico de 150.000 euros brutos, repartidos entre intérpretes y autores. Los derechos editoriales del tema vencedor serán íntegros para la autoría.

