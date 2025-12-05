Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las calles de Villafranqueza. TA

Los vecinos de Villafranqueza exigen infraestructuras, conexión y seguridad

Reclaman «la dote» de su adhesión a Alicante hace 93 años

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:28

Comenta

Hace 93 años que los 248 vecinos del entonces pueblo de Villafranqueza decidieron unirse a la ciudad de Alicante. Desde entonces, El Palamó es un barrio más del municipio, aunque separado del núcleo urbano por la autovía A-7.

Sin embargo, para sus habitantes esa frontera sigue siendo insalvable cuando se trata de servicios públicos, seguridad o transporte que conecte el barrio con el centro. Unas reivindicaciones que llegaron al Pleno Municipal de octubre a través de una declaración institucional del Grupo Socialista, que salió adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, que se abstuvo.

«Hace diez años de mi primera intervención en un Pleno, señor alcalde. Solo quedamos nosotros dos de aquella primera visita. Bueno, tres: los problemas de Villafranqueza también siguen ahí», recordaba el presidente de la Asociación de Vecinos, José Francisco Pascual Rubio.

Desde la entidad vecinal insisten en que no piden ser más que nadie, pero denuncian que de los 37 centros comunitarios que existen en Alicante, ninguno está en El Palamó, y tampoco cuentan con instalaciones deportivas propias. A ello se suma una deficiente conexión por transporte público: en el mejor de los casos, tardan unos 40 minutos en llegar al centro de Alicante, a pesar de estar a solo cuatro kilómetros.

Conexión deficiente y servicios lejanos

Las dificultades aumentan cuando se trata de acceder a otros servicios. Para llegar a la Universidad de Alicante, los vecinos deben desplazarse casi hasta el centro para luego retroceder hasta San Vicente. Las consultas médicas en Babel o en los hospitales de San Juan y San Vicente suponen más de hora y media de trayecto en autobús. Por eso reclaman una mejora en las líneas actuales y un aumento de frecuencia.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Ante lo que consideran una «falta de acción» del Ayuntamiento, los vecinos han elaborado una encuesta participativa en la que recogen los principales problemas del barrio. Además del transporte público, solicitan ampliar aceras, reparar luminarias, aumentar la presencia policial y dotar de alcantarillado a las zonas que aún carecen de él, para separar aguas pluviales y fecales.

«Fuimos pueblo, y a petición de los vecinos se solicitó la agregación a la ciudad de Alicante en base a unos acuerdos. Fuimos aceptados y Alicante recibió la dote de esa boda. A día de hoy todavía estamos esperando que ustedes cumplan lo acordado, 93 años después», concluía Pascual Rubio en su intervención ante el Pleno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 400 afectados por una estafa masiva de una clínica estética de Elche mediante la venta de falsos bonos de tratamientos
  2. 2 Cierran este emblemático templo-santuario de Alicante tras detectar graves grietas en una de sus torres
  3. 3 El puerto de Alicante se transforma en la ciudad de la Navidad: pista de patinaje sostenible, atracciones virtuales y food trucks
  4. 4 Estos son los municipios de Alicante en alerta por viento de más de 70 kilómetros por hora
  5. 5 El Plan VIVE da un subidón al parque inmobiliario de Alicante con más de 3.300 futuras viviendas asequibles
  6. 6 Familiares y amigos de Oriana claman justicia en el minuto de silencio celebrado en el Ayuntamiento de Alicante
  7. 7 Desarticulan una trama que introducía migrantes irregulares en España y los explotaba en fincas agrícolas de Alicante
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 4 de diciembre en Alicante
  9. 9 Beto lo tiene claro: «Galvañ y diez más»
  10. 10 España no irá a Eurovisión y TVE no emitirá ninguna de las tres galas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Los vecinos de Villafranqueza exigen infraestructuras, conexión y seguridad

Los vecinos de Villafranqueza exigen infraestructuras, conexión y seguridad