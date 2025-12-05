Los vecinos de Villafranqueza exigen infraestructuras, conexión y seguridad

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:28 Comenta Compartir

Hace 93 años que los 248 vecinos del entonces pueblo de Villafranqueza decidieron unirse a la ciudad de Alicante. Desde entonces, El Palamó es un barrio más del municipio, aunque separado del núcleo urbano por la autovía A-7.

Sin embargo, para sus habitantes esa frontera sigue siendo insalvable cuando se trata de servicios públicos, seguridad o transporte que conecte el barrio con el centro. Unas reivindicaciones que llegaron al Pleno Municipal de octubre a través de una declaración institucional del Grupo Socialista, que salió adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, que se abstuvo.

«Hace diez años de mi primera intervención en un Pleno, señor alcalde. Solo quedamos nosotros dos de aquella primera visita. Bueno, tres: los problemas de Villafranqueza también siguen ahí», recordaba el presidente de la Asociación de Vecinos, José Francisco Pascual Rubio.

Desde la entidad vecinal insisten en que no piden ser más que nadie, pero denuncian que de los 37 centros comunitarios que existen en Alicante, ninguno está en El Palamó, y tampoco cuentan con instalaciones deportivas propias. A ello se suma una deficiente conexión por transporte público: en el mejor de los casos, tardan unos 40 minutos en llegar al centro de Alicante, a pesar de estar a solo cuatro kilómetros.

Conexión deficiente y servicios lejanos

Las dificultades aumentan cuando se trata de acceder a otros servicios. Para llegar a la Universidad de Alicante, los vecinos deben desplazarse casi hasta el centro para luego retroceder hasta San Vicente. Las consultas médicas en Babel o en los hospitales de San Juan y San Vicente suponen más de hora y media de trayecto en autobús. Por eso reclaman una mejora en las líneas actuales y un aumento de frecuencia.

Ante lo que consideran una «falta de acción» del Ayuntamiento, los vecinos han elaborado una encuesta participativa en la que recogen los principales problemas del barrio. Además del transporte público, solicitan ampliar aceras, reparar luminarias, aumentar la presencia policial y dotar de alcantarillado a las zonas que aún carecen de él, para separar aguas pluviales y fecales.

«Fuimos pueblo, y a petición de los vecinos se solicitó la agregación a la ciudad de Alicante en base a unos acuerdos. Fuimos aceptados y Alicante recibió la dote de esa boda. A día de hoy todavía estamos esperando que ustedes cumplan lo acordado, 93 años después», concluía Pascual Rubio en su intervención ante el Pleno.