El Benidorm Fest resiste la crisis de Eurovisión y asegura su impacto turístico Hoteleros, hosteleros y Visit Benidorm coinciden en que el festival tiene identidad propia y seguirá siendo clave para la desestacionalización

Nicolás Van Looy Benidorm Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:20 | Actualizado 09:00h.

La decisión de Radio Televisión Española (RTVE) de no participar en la próxima edición del Festival de Eurovisión en caso de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no prohíba la presencia de Israel en el certamen ha despertado, a su vez, un efecto mariposa con muchas aristas todavía por resolver en Benidorm, sede del Benidorm Fest, el evento con el que desde hace ya cuatro años nuestro país elige a su representante en el 'euroevento'.

La primera llamada a la calma llegó, precisamente, desde la dirección de RTVE, que se apresuró a confirmar que la quinta edición del certamen heredero del Festival Internacional de la Canción de Benidorm se seguiría celebrando con normalidad en la capital turística de la Costa Blanca, pero eso, a su vez, ponía el foco en los efectos colaterales que un proyecto de este tipo tiene para el destino tanto en términos de ocupación como de promoción.

No es ningún secreto que el Benidorm Fest ha conseguido revitalizar de forma fundamental el turismo invernal de la ciudad. Tal y como explica la directora ejecutiva de la patronal hotelera Hosbec, Mayte García, las cuatro ediciones ya celebradas han permitido «alcanzar ocupaciones de hasta el 90% en los días clave del Benidorm Fest», es decir, los coincidentes con el fin de semana de su gran final.

Pero el ecosistema turístico es mucho más complicado que el mero evento y su impacto directo en esos días. A la hora de analizar cualquier realidad que pueda producirse tras la que sea la decisión definitiva de la UER, hay que valorar el impacto que la misma pueda tener tanto en los días del Benidorm Fest; en mayo, durante la celebración de Eurovisión (cuando Benidorm se convierte en punto de encuentro de eurofans de todo el país) y, por supuesto, en términos de oportunidad promocional del destino en los eventos y saraos a los que, con la excusa de todo ese movimiento, suele acudir la ciudad.

Un evento consolidado

En todo caso, la directiva de Hosbec insiste en que el sector hotelero se encuentra «conforme» con la decisión de que «RTVE apoye la celebración de la nueva edición del Benidorm Fest».

En ese sentido, insiste en que esa sensación se basa, «sobre todo, porque para la ciudad produce un efecto aún más desestacionalizador en la época de enero y febrero llegando a alcanzar ocupaciones del 90% en los días clave del evento» y «también, porque reúne a un perfil turístico de amantes de la música y que se reúnen dando una imagen de pluralidad e integración en un destino, Benidorm, cuya imagen es esa».

En definitiva, continúa explicando Mayte García a TodoAlicante, «para nosotros, mantener este festival, en su quinta edición, significa un respaldo tanto al destino como a la música».

Más allá de la decisión final de la UER y, con ella, de RTVE respecto a Eurovisión, Mayte García se limita ahora a valorar la vertiente más local del evento e insiste en que «el Festival tiene una identidad propia. Es un éxito consolidado de audiencias televisivas y como evento en la ciudad reuniendo a lo mejor de la música nacional».

«El Benidorm Fest es más importante que Eurovisión»

Otro sector turístico que también puede verse afectado por lo que acabe sucediendo en torno a Eurovisión es la hostelería. En Benidorm, la industria de restaurantes, bares, cafeterías y ocio nocturno se articula alrededor de Abreca y su portavoz, Alex Fratini, al igual que los hoteleros, hace un llamamiento a la calma.

Dice que los hosteleros «tenemos conexión directa y sabemos de la importancia que tiene el Benidorm Fest tanto para RTVE como para la Comunitat Valenciana y Benidorm» y es por ello que «estamos tranquilos porque sabemos que es un proyecto a largo plazo».

Según la opinión del directivo de Abreca, «la repercusión y lo que es importante para RTVE es el Benidorm Fest» aunque concede que «luego hay una derivada política que afecta a Eurovisión».

Un festival, el continental, que también supone un repunte de consumo en la ciudad de la Marina Baixa, pero «eso es un día o, como mucho, un fin de semana. Tiene su repercusión, claro que sí, pero en un mes en el que ya trabajamos bien», afirma Fratini.

En definitiva, asegura, «es más importante el Benidorm Fest que Eurovisión» y, por ello, «no creemos que venga menos gente. Los eurofans van a serguir viniendo a disfrutar del Benidorm Fest porque son muy seguidores de ese formato. Quizás, más seguidores del Fest que de Eurovisión. Ser 'eurofan' te da la excusa para venir al Fest».

Calma en la Fundación Visit Benidorm

Tampoco es distinta la lectura que se hace desde la Fundación Visit Benidorm, el organismo público-privado encargado de la promoción turística de la ciudad. En ese sentido, y en conversación con TodoAlicante desde Londres, su gerente, Leire Bilbao, ha querido «trasladar la máxima tranquilidad porque RTVE ya ha dicho que se va a celebrar el Benidorm Fest con toda normalidad».

En ese sentido, Bilbao insiste, como hoteleros y hosteleros, que el certamen de enero y febrero «es un evento con identidad propia y tras el trabajo hecho estos años los 'eurofans' y los 'benilovers' vienen por el propio evento y no por la selección. Eurovisión es un evento paralelo».