Campus de la UA de San Vicente del Raspeig. Miriam Gil Albert

El Consejo de Estudiantes de la UA desmiente las acusaciones de «despilfarro» en unas paellas universitarias

La asociación Magna Universitaria acusa al CEUA de haber invertido 45.000 € en este concepto, mientras que los señalados rebajan esa cifra a 3.800 €

Alicante

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:39

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante (CEUA) ha emitido un comunicado para desmentir la información difundida por la asociación Magna Universitaria en su reciente cartelería electoral, en la que se acusaba al consejo estudiantil de destinar 45.000 euros a «un único plato de paella» en el marco de la actividad de bienvenida estudiantil, presentando esta cifra como un ejemplo de despilfarro.

Según el CEUA, los datos publicados por dicha agrupación son «incorrectos, desorbitados y completamente falsos», y tacha esta afirmación de «infundada» y sostiene que se trata de una manipulación «sin base alguna».

Según la institución estudiantil, el coste real de la paella —que constituyó el plato principal del almuerzo ofrecido a todo el estudiantado de manera gratuita— asciende a 3.838,64 euros.

Gestión «austera»

El presupuesto, recalcan, corresponde al suministro completo del servicio para la Feria de Bienvenida y no a un plato individual. El Consejo destaca que esta cifra evidencia una «gestión austera y orientada al máximo beneficio para el estudiantado».

El CEUA también señala que, gracias a acuerdos con entidades colaboradoras, se logró que la bebida y el helado ofrecidos durante el evento no supusieran ningún gasto adicional. En su comunicado, el Consejo condena «el uso de la desinformación y la manipulación de cifras como herramienta de campaña electoral» y anima al estudiantado a ejercer un voto informado, basado en datos verificables.

