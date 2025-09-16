RTVE confirma el Benidorm Fest aunque España se retire de Eurovisión El ente público condiciona la participación en el certamen internacional a la exclusión de Israel

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado este martes la propuesta del presidente, José Pablo López, de retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si Israel forma parte del certamen, pero seguirá adelante con la celebración del Benidorm Fest, según ha confirmado en un comunicado.

Según ha precisado el ente público, la decisión del Consejo de Administración de RTVE «no altera los planes» respecto a la celebración del Benidorm Fest -preselección de España para Eurovisión-, «un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición».

Así lo ha dado a conocer RTVE, que ha destacado que la medida se ha tomado a propuesta de José Pablo López, por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Desbandada en Eurovisión

Con esta decisión, España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, y en el primero del conocido como 'Big Five', los cinco países que más aportan económicamente a la UER: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

La medida se ha adoptado en medio de la polémica por la cancelación de la última etapa de la Vuelta ciclista a España por las manifestaciones propalestinas en Madrid y de la presión por parte de Sumar, Más Madrid o el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que han reclamado la expulsión de Israel del certamen como consecuencia del «genocidio» que está perpetrando en Gaza y la retirada de España si se permite que concurse.

«Si no logramos expulsar a Israel de Eurovisión, España no debe participar», ha afirmado Ernest Urtasun, mientras que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera que «no hay las condiciones» para que Israel participe «con normalidad» en eventos como Eurovisión mientras continúe la ofensiva bélica en Gaza. «Tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer», añadía en un desayuno de Europa Press.

Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que Israel no pueda participar en ninguna competición internacional «mientras dure la barbarie» en Gaza y que se le apliquen las mismas restricciones que a Rusia en este sentido. Aunque la UER siempre ha defendido en la neutralidad del concurso, sí vetó a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

Israel rechaza retirase

Por su parte, el director de la radio pública israelí, Kan, ha rechazado retirarse del festival. «No hay razón para que Israel no siga siendo una parte importante de este evento cultural, que no puede volverse político», ha defendido el consejero delegado de Kan, Golan Yochpaz, en un evento de presentación del nuevo contenido de la cadena para este otoño.

RTVE ya envió una carta en mayo a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en la que solicitaba la apertura de un debate sobre la participación de Israel en el festival. En el comunicado, subrayaba la necesidad de reconocer la división de opiniones y facilitar un espacio de reflexión entre todas las emisoras y miembros de la UER.

«Creo que no se puede vivir de espaldas a la realidad y pensar que el Festival de Eurovisión no tiene una dimensión política», dijo el máximo responsable de RTVE en sede parlamentaria.

«La neutralidad en este caso no debe asociarse a la equidistancia y mucho menos a la indiferencia, nunca cuando se trate de denunciar, como es en este caso, una agresión como la que se está produciendo en Gaza», subrayó López.