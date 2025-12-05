Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente PLD Space puja por una parcela de 500.000 m2 en Elche por 2,3 millones de euros para construir una gran nave industrial
Eder Sarabia, con gesto serio, durante un entrenamiento del Elche. ECF

El Elche fichará en enero: estas son las necesidades

Eder Sarabia pide para el nuevo año «jugadores concienciados, con nivel y capaces de ofrecer un rendimiento inmediato»

T. A.

Elche

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:15

Comenta

El Elche no se quedará de brazos cruzados en el mercado de invierno que se abre en enero. Pese a lucir con orgullo el título honorífico de equipo revelación de la primera vuelta, el conjunto de Eder Sarabia agitará el vestuario en 2026. El técnico vasco ha pedido este viernes «jugadores concienciados, con nivel y capaces de ofrecer un rendimiento inmediato». El objetivo prioritario es un extremo, pero habrá más caras nuevas en función de lo que ofrezca el mercado.

También habrá bajas y dos de los señalados, por sus minutos jugados, son el central Bambo Diaby y el mediocentro Fede Redondo, si bien Sarabia no ha querido referirse expresamente a ellos.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El técnico del Elche ha valorado la clasificación copera y ha pedido el apoyo del Martínez Valero para superar este domingo (14:00 horas) a un Girona que pelea por salir de la zona baja. «Ganar y pasar la eliminatoria de Copa del Rey nos va a reforzar seguro. Estamos convencidos, fuertes y tenemos muy claro lo que queremos hacer y el rival que vamos a encontrarnos el domingo. Vamos a jugar sin pensar en la necesidad de ganar. A principio de temporada habríamos firmado estar en esta situación a estas alturas de la temporada y creo que la victoria está muy cerca», señala Sarabia

Además, añade: «El cariño que te transmite la gente te da mucha fuerza. Estamos muy agradecidos con ellos y les pedimos que el domingo estén ahí para ayudarnos a conseguir la victoria, les vamos a necesitar. Con ellos animando y ayudando seguro que todo va a ser más fácil».

El entrenador franjiverde ha advertido del peligro del Girona pese a su horrible inicio de curso, que llegó a dejar a su técnico Míchel al borde del despido. «Esperamos un rival valiente, que con espacios tiene mucha capacidad para hacer daño. Tienen bajas, como la de Ounahi que es importante para ellos y creo que les va a afectar. Veremos quien está más acertado en los últimos metros y trataremos de incomodarles y ponerles en situaciones donde vayan a sufrir más».

Y ha agregado: «Tenemos que estar firmes en las situaciones defensivas, cuando queramos hacer algo hacerlo todos, no dudar, estar convencidos. Con balón después de recuperar también va a ser importante y poder generar superioridades para avanzar a campo contrario».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El puerto de Alicante se transforma en la ciudad de la Navidad: pista de patinaje sostenible, atracciones virtuales y food trucks
  2. 2 Estos son los municipios de Alicante en alerta por viento de más de 70 kilómetros por hora
  3. 3 Casi 400 afectados por una estafa masiva de una clínica estética de Elche mediante la venta de falsos bonos de tratamientos
  4. 4 Asalta un piso de Alicante quemado tras un incendio mientras la propietaria sigue ingresada en el hospital
  5. 5 Cierran este emblemático templo-santuario de Alicante tras detectar graves grietas en una de sus torres
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 4 de diciembre en Alicante
  7. 7 «Cojonudo»: la respuesta de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo
  8. 8 Miguel de las Cuevas da el salto a los banquillos
  9. 9 Beto lo tiene claro: «Galvañ y diez más»
  10. 10 Desarticulan una trama que introducía migrantes irregulares en España y los explotaba en fincas agrícolas de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Elche fichará en enero: estas son las necesidades

El Elche fichará en enero: estas son las necesidades