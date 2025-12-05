El Elche fichará en enero: estas son las necesidades Eder Sarabia pide para el nuevo año «jugadores concienciados, con nivel y capaces de ofrecer un rendimiento inmediato»

El Elche no se quedará de brazos cruzados en el mercado de invierno que se abre en enero. Pese a lucir con orgullo el título honorífico de equipo revelación de la primera vuelta, el conjunto de Eder Sarabia agitará el vestuario en 2026. El técnico vasco ha pedido este viernes «jugadores concienciados, con nivel y capaces de ofrecer un rendimiento inmediato». El objetivo prioritario es un extremo, pero habrá más caras nuevas en función de lo que ofrezca el mercado.

También habrá bajas y dos de los señalados, por sus minutos jugados, son el central Bambo Diaby y el mediocentro Fede Redondo, si bien Sarabia no ha querido referirse expresamente a ellos.

El técnico del Elche ha valorado la clasificación copera y ha pedido el apoyo del Martínez Valero para superar este domingo (14:00 horas) a un Girona que pelea por salir de la zona baja. «Ganar y pasar la eliminatoria de Copa del Rey nos va a reforzar seguro. Estamos convencidos, fuertes y tenemos muy claro lo que queremos hacer y el rival que vamos a encontrarnos el domingo. Vamos a jugar sin pensar en la necesidad de ganar. A principio de temporada habríamos firmado estar en esta situación a estas alturas de la temporada y creo que la victoria está muy cerca», señala Sarabia

Además, añade: «El cariño que te transmite la gente te da mucha fuerza. Estamos muy agradecidos con ellos y les pedimos que el domingo estén ahí para ayudarnos a conseguir la victoria, les vamos a necesitar. Con ellos animando y ayudando seguro que todo va a ser más fácil».

El entrenador franjiverde ha advertido del peligro del Girona pese a su horrible inicio de curso, que llegó a dejar a su técnico Míchel al borde del despido. «Esperamos un rival valiente, que con espacios tiene mucha capacidad para hacer daño. Tienen bajas, como la de Ounahi que es importante para ellos y creo que les va a afectar. Veremos quien está más acertado en los últimos metros y trataremos de incomodarles y ponerles en situaciones donde vayan a sufrir más».

Y ha agregado: «Tenemos que estar firmes en las situaciones defensivas, cuando queramos hacer algo hacerlo todos, no dudar, estar convencidos. Con balón después de recuperar también va a ser importante y poder generar superioridades para avanzar a campo contrario».

Temas

Estadio Martínez Valero