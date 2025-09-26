Benidorm Fest 2026: casi 900 canciones buscan relevar a Melody

Adrián Mazón Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:43 Comenta Compartir

Todavía a expensas de conocer si España participará definitivamente o no en el festival de Eurovisión, el Benidorm Fest continúa con sus preparativos.

RTVE ha dado a conocer el número de canciones que buscan relevar a Melody en el certamen y, con ello, posiblemente dar el salto a los escenarios europeos.

El ente público ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas al Benidorm Fest con 870 canciones presentadas en 111 días que ha durado el proceso, 32 jornadas menos que en la edición anterior.

De estos 870 temas aspirantes a las semifinales del Benidorm Fest, casi 350 se han recibido en las últimas 24 horas.

Hasta 20 semifinalistas

Tras cerrar el proceso de recepción de canciones, se elegirán las 16 mejores propuestas, que podrían ampliarse hasta un máximo de 20, conforme establecen las bases del Benidorm Fest 2026.

Este nuevo número es una de las novedades del certamen. Eso sí, desde RTVE explican que solo podría aumentar el número de semifinalistas en caso de que las candidaturas tengan un alto nivel de calidad musical.

Fechas del Benidorm Fest 2026

Las semifinales del Benidorm Fest tendrán lugar los días 10 y 12 de febrero, cuando participarán entre ocho y diez propuestas en cada jornada, y la gran final será el 14 de febrero en la capital turística de la Costa Blanca.

De la final saldrá el ganador del Benidorm Fest 2026 con el micrófono de bronce y con un premio en metálico de 150.000 euros brutos, a expensas de conocer si participará o no en Eurovisión.