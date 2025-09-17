Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, en la presentación del Benidorm Fest 2025. Efe

Mazón garantiza el apoyo de la Generalitat al Benidorm Fest: «Es un producto estrella»

La Conselleria de Turisme tiene una consignación presupuestaria de 1,5 millones de euros para el evento

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:00

Vaya España a Eurovisión o no, después de que RTVE haya aprobado el veto a Israel, habrá Benidorm Fest. Un festival, precedesor de aquel de la canción, creado precisamente para elegir al representante nacional a nivel europeo. En cinco años, se ha consolidado como «un producto estrella y de éxito» para la Comunitat Valenciana. Por eso, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha garantizado el apoyo del Consell al Benidorm Fest 2026, sea como sea.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell a su llegada este miércoles al Palau de la Generalitat, un día después de que el Consejo de Administración de RTVE haya aprobado la propuesta de retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si Israel forma parte del certamen. Sin embargo, la corporación ha anunciado que esta decisión «no altera los planes» respecto a la celebración del Benidorm Fest.

La Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana tiene una consignación presupuestaria de 1,5 millones de euros para el evento y su idea es «mantener el mismo formato que años anteriores».

Preguntado por si la Generalitat mantendrá su apoyo al certamen, Carlos Mazón ha respondido: «Por supuesto que sí. El Benidorm Fest es un producto estrella, es un producto de éxito, es un producto que ofrece lo mejor de nosotros mismos, no solamente para Benidorm, no solo para nuestro turismo, sino para toda la industria musical, la creatividad y el talento valenciano y español».

Dicho esto, ha confiado en que el Consell pueda coordinarse «al menos en esto» con el Gobierno de España y ha sostenido que «tiene que ser así, debe ser así». «Esa va a ser nuestra postura en las reuniones que podamos mantener con el Gobierno, a ver si aquí sí que nos podemos coordinar. Desde luego, esto está claro», ha expresado. «Todo, todo, todo nuestro apoyo», ha agregado.

