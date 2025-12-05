Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente PLD Space puja por una parcela de 500.000 m2 en Elche por 2,3 millones de euros para construir una gran nave industrial
Belén gigante en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Miriam Gil Albert

Alicante completa la Ruta de los Belenes: horarios y visitas guiadas

El Nacimiento que instala el Nacimiento la Junta Mayor de Semana Santa en El Portalet es el único de la ciudad a tamaño natural

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:06

La Navidad ya ha llegado a Alicante con todo su esplendor. Estos días, la ciudad ofrece actividades que combinan la tradición de estas fechas con la modernidad, como es el caso de la Ruta de los Belenes. Este recorrido por el centro de la ciudad permite a los alicantinos conocer los Nacimientos más importantes, instalados en diferentes dependencias institucionales.

Belén de la plaza de la Montañeta. Shootori

La actividad, abierta y accesible para todos los vecinos, también cuenta con visitas guiadas organizadas por la Asociación de Belenistas, presidida por Alejandro Cánovas. Los días 16 y 18 de diciembre, a las 18:00 horas, comenzará el tour visitando el zaguán del Ayuntamiento de Alicante.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp para saber todo sobre la Navidad en Alicante

La ruta continuará por la Conselleria de Innovación (plaza de Gabriel Miró), la plaza de La Montañeta, el Palacio Provincial y la Estación de ADIF, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de la tradición navideña alicantina en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

El Belén del Portalet

Este jueves, el Ayuntamiento de Alicante ha completado la instalación de los belenes repartidos por la ciudad con la inauguración del Nacimiento que la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante instala en el Palacio El Portalet, un montaje que se realiza desde hace ocho años y que este año destaca por ser el único Belén a tamaño natural de la ciudad.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha señalado que este Belén transmite un mensaje de esperanza y paz, y ha resaltado la labor de la Junta Mayor, presidida por Alfredo Llopis, por convertir el Palacio El Portalet en un punto de referencia navideño en Alicante.

Horarios de visita del Belén de El Portalet:

  • Martes a viernes: 10.30 a 14.00 y 18.00 a 21.00

  • Sábados, domingos y festivos: 10.30 a 14.00

  • Lunes: cerrado

  • Fechas: hasta el 6 de enero

El Belén de este año acerca la historia del Nacimiento de Jesús a los alicantinos mediante diferentes estilos de belenes: tradicional, napolitano y clásico, con figuras a tamaño natural vestidas con ropajes cedidos por una familia vinculada a la Junta Mayor. Las imágenes son obra del artista Juanjo Sevilla, y la inauguración ha contado con la música de la Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani, dirigida por Gerardo Estrada, que interpretó diversos villancicos.

