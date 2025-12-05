Renfe refuerza el corredor Alicante-Madrid para el puente de diciembre con 26 trenes diarios y 52.500 asientos Se trata de la segunda conexión que más plazas tendrá en la Comunitat | La compañía operará cada día 22 trenes AVE y 4 Avlo con la capital de España

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:06

El puente de la Constitución y la Inmaculada es uno de los grandes periodos de desplazamientos en España. Es por ello que Renfe ha dado un subidón a su oferta con la Comunitat Valenciana, en corredores tan transitados como Alicante-Madrid o Madrid-Valencia.

De hecho, la conexión con Alicante es la segunda que más plazas tendrá de cara al puente de diciembre, superando los 52.500 asientos puestos a la venta. En cuanto al enlace Alicante-Madrid-Ourense, estos pasajeros contarán con casi 6.700 plazas.

En este sentido Renfe operará cada día 22 trenes AVE y 4 Avlo en el corredor entre Alicante y Madrid, mientras que conectará la Costa Blanca con León con dos AVE diarios con paradas intermedias en Albacete, Cuenca, Madrid, Valladolid y Palencia.

La capital alicantina estará conectada con Ourense con dos tres AVE diarios con paradas intermedias en Albacete, Cuenca, Madrid y Zamora. Así mismo, cuenta con 2 conexiones AVE diarias con Málaga con paradas intermedias en Villena, Albacete, Cuenca, Madrid y Córdoba.

Además de la amplia oferta de la alta velocidad entre la Comunitat y Madrid, la compañía ferroviaria española también ha programado casi 30.000 plazas en el Corredor Mediterráneo, que se añaden a las 1.300 de los trenes Intercity que unen Madrid, Castellón y Gandía.

Trenes en Valencia y Castellón

Los trenes de alta velocidad de Renfe, AVE y Avlo, conectan diariamente la Comunitat con Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Asturias. Así, Valencia está conectada cada día con Madrid (con paradas intermedias en Requena/Utiel y Cuenca) con 22 AVE y con 8 trenes Avlo; y con Gijón con 2 trenes AVE con paradas intermedias en las ciudades de Segovia, Valladolid, Palencia, León y Oviedo. También tiene 2 conexiones diarias en AVE con Burgos con paradas intermedias en Valladolid, así como otros dos trenes AVE con Sevilla, con paradas intermedias en Cuenca Ciudad Real, Puertollano y Córdoba.

Por otro lado, Castellón conecta con Madrid con 6 trenes AVE y con paradas intermedias en València, Requena-Utiel y Cuenca. La capital castellonense también conecta con Gijón con 2 trenes AVE diarios vía València y Madrid y con paradas intermedias en las ciudades de Sagunto, Cuenca, Segovia, Valladolid, Palencia, León y Oviedo.