Las empresas adelantan casi un mes las comidas de Navidad en Alicante por el lleno total en hostelería Las expectativas para el sector de la ciudad son «muy altas» para todo diciembre

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:26

Alicante está de bote en bote desde finales de noviembre, cuando la Navidad en la ciudad quedó inaugurada de manera oficial con el encendido color champán de la iluminación ornamental en calles. Un lleno total que continuó el pasado fin de semana con el 'Black Friday' y que, al parecer, seguirá hasta el día de Reyes. De hecho, ya es muy difícil encontrar mesa en Alicante para los principales días de la fiestas, con restaurantes ya completos los fines de semana.

Entre el turismo y la alegría típica de estas fechas, este 2025 se está empezando a dar un nuevo fenómeno: adelantar las comidas de Navidad de las empresas hasta casi un mes. De hecho, explican desde la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), muchas empresas han reservado para este puente festivo de la Constitución y así poder asegurarse establecimientos con capacidad suficiente para juntar a todos los empleados.

«Ya comienzan las comidas de empresa, por lo que el sector se está diversificando mucho», afirma el presidente de Alroa, Javier Galdeano, a TodoAlicante. Porque no es lo mismo reunir a cuatro, seis u ocho comensales que se pueden congregar en una comida de amigos que a decenas para las grandes empresas en un mismo restaurante. Unas citas que, normalmente, se reservan con un menú a precio fijo.

Pero, más que el dinero, el problema está en el espacio. De ahí que muchas empresas hayan sido previsoras y hayan adelantado la Navidad, que cada año llega antes a las ciudades y, por lo visto, también a estas celebraciones anuales. Que preferiblemente se hacen a mediodía en lugar de por la noche.

El tardeo está ganando adeptos en Alicante. No solo los sábados, como es usual, también para los días grandes. De hecho, no son pocos los restaurantes que ofrecen menús, y hasta cotillones, para la 'Tardebuena' y la 'Tardevieja'. Una muy buena opción para disfrutar más horas y, a la vez, que los profesionales puedan conciliar con la familia y pasar las noches con ellas.

La hostelería va como un tiro en Alicante: «Las expectativas para estas fechas son muy altas», confirma Galdeano. Las reservas así lo apuntan y es que, a día de hoy, quien quiera festear por la ciudad parece que ya llega tarde.