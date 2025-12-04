Agenda de conciertos junto al mar: de tardeos y K-pop a la gira de OT 2025 en el Muelle Live de Alicante El espacio musical del puerto reunirá actuaciones de Miguel Ríos The Waterboys, La Fúmiga, Marta Santos y el espectáculo 'Malinche Sinfónico'

Adrián Mazón Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:39

El Muelle Live, ubicado en el puerto de Alicante, se prepara para ofrecer una nueva temporada de conciertos junto al mar. El espacio cuenta con una programación variada, entre la que destaca la Gira OT 2025.

Los 16 concursantes de Operación Triunfo 2025 llegarán a Alicante el próximo 17 de julio para interpretar los éxitos de esta nueva edición del certamen musical.

Ampliar Espacio el Muelle Live de Alicante. TA

Además, la agenda del Muelle Live incluye conciertos internacionales, espectáculos inmersivos, tributos, talento emergente, tardeos y actividades familiares.

Cada sábado, desde las 13 horas, El Muelle Live celebrará sus populares tardeos, con conciertos, market y zona gastro. Los domingos, a partir de las 12 horas, el recinto acogerá el Muelle Family, una propuesta pensada para disfrutar en familia con talleres, música en directo, actividades infantiles, market y gastronomía.

Conciertos de diciembre

La programación arranca fuerte con la llegada de The Waterboys, una de las bandas más influyentes del folk-rock británico. Los escoceses actuarán el 6 de diciembre, ofreciendo un directo cargado de energía con clásicos como 'The Whole of the Moon' y nuevas composiciones.

El Muelle Live acoge el espectáculo Tributo Las Guerreras K-Pop el 21 de diciembre. Se trata de una producción que mezclará música, danza y fantasía con videomapping, proyecciones del inframundo, cinco cambios de vestuario y una batalla escénica entre Las Huntrix y los Saja Boys.

Más agenda de conciertos en 2026

Este espacio musical del puerto de Alicante recibirá la gira de despedida de La Fúmiga, 'L'últim abraç', un concierto especial con escenografía propia para cerrar más de una década de trayectoria. Será el 27 de marzo.

Además, la artista sevillana Marta Santos llegará al escenario del Muelle Live el 24 de abril con sus canciones, su voz íntima y la historia que la ha llevado de grabar vídeos en su móvil a convertirse en una de las cantantes revelación con más de 350.000 seguidores.

El Muelle será escenario de uno de los espectáculos más esperados el 26 de abril. 'Malinche Sinfónico', la versión orquestal del musical de Nacho Cano llega al puerto de Alicante con 41 músicos, cantantes, banda de rock y una gran producción audiovisual.

La leyenda del rock en español Miguel Ríos ofrecerá un concierto cargado de clásicos y emociones el 29 de mayo. Es un reencuentro con una de las voces más emblemáticas de la música nacional.