La legendaria banda The Waterboys llega a Alicante con su 'World Tour 2025' El Muelle Live, el espacio de ocio y cultura ubicado en el Puerto de Alicante, recibirá la gira mundial de la mítica formación el próximo sábado 6 de diciembre.

Todo Alicante Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:52 Comenta Compartir

La mítica banda The Waterboys, referente absoluto del rock celta y folk-rock, actuará el próximo sábado 6 de diciembre de 2025 en El Muelle Live Alicante, dentro de su esperada World Tour 2025.

Será una noche mágica frente al Mediterráneo, en la que la banda liderada por el carismático Mike Scott desplegará toda su energía poética y su inconfundible sonido.

El público podrá disfrutar de un directo lleno de fuerza, en el que no faltarán himnos inmortales como «The Whole of the Moon», «How Long Will I Love You», «This Is The Sea» o «Fisherman's Blues», junto con las nuevas composiciones del reciente álbum «Life, Death And Dennis Hopper», que demuestran la constante evolución creativa del grupo.

Ampliar Muelle Live en Alicante. TA

Formados a principios de los años 80, The Waterboys han sido dirigidos desde sus inicios por Mike Scott, cantante, compositor y guitarrista escocés que ha guiado al grupo a través de innumerables formaciones y estilos, construyendo una trayectoria marcada por la autenticidad y la excelencia musical.

Considerada una de las mejores bandas en directo del mundo, su sonido combina la fuerza del rock con la espiritualidad del folk y la elegancia del soul.

La formación actual incluye a los teclistas Brother Paul (Memphis) y James Hallawell (Londres), junto a la potente base rítmica irlandesa compuesta por Aongus Ralston (bajo) y Eamon Ferris (batería).

Juntos reinterpretan la música de todas las etapas de la banda, desde los inicios más clásicos hasta los discos de sonidos más libres, como Modern Blues, donde exploran los terrenos de soul, funk y country-rock.

Programación variada en El Muelle Live

El Muelle Live ofrece todos los sábados los mejores tardeos con conciertos, market y zona gastro desde la 13h y los domingos una excelente propuesta para toda la familia, desde las 12h, en la que disfrutar de El Muelle Family con talleres, actividades, música en directo, market y zona gastro. Y además:

Prepárate para viajar en el tiempo con el Festival AMA (Aquellos Maravillosos Años). Una tarde-noche cargada de nostalgia y diversión con los grandes himnos de los 80 y 90, de la mano de los DJ's Valentin Berenguer, Manolo Monge, VideoDJ Ralph, Marcos Amorós y Jorge Morales que hicieron bailar a toda una generación y los conciertos en directo de La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda de Danza Invisible.

El domingo 16 de noviembre el Muelle Live acoge el Zumbathon Alicante 2025, un evento solidario a favor de Aspanion – Niños con Cáncer. Instructores de Zumba® nacionales e internacionales como Jéssica Expósito o Benjamin & Rodrigo llenarán el puerto de ritmo, color y solidaridad.

El domingo 21 de diciembre el espectáculo 'Las Guerreras K-Pop' unirá música, danza y efectos visuales en una puesta en escena épica. Videomapping, proyecciones y cinco cambios de vestuario darán vida a una historia de fantasía protagonizada por Las Huntrix y los Saja Boys.

El viernes 24 de abril la artista sevillana Marta Santos llega con su gira nacional tras conquistar las redes con más de 350.000 seguidores y millones de reproducciones. Presentará su repertorio en un concierto íntimo y emotivo.

El domingo 26 de abril, el creador Nacho Cano transforma su exitoso musical 'Malinche' en una experiencia sinfónica con orquesta en directo. Una producción espectacular que fusiona rock, historia y emoción en una puesta en escena de gran formato.

El Muelle Live, escenario junto al Mediterráneo

El concierto tendrá lugar en El Muelle Live Alicante, el nuevo espacio cultural y de ocio de referencia en la ciudad, ubicado en el emblemático Muelle 12 del Puerto de Alicante, frente al mar y a pocos minutos del centro.

Este enclave único entre el cielo y el Mediterráneo acoge durante todo el año una completa programación de conciertos, mercados, arte, gastronomía y experiencias para todos los públicos, consolidándose como el epicentro cultural del litoral alicantino.

La llegada de The Waterboys a El Muelle Live marca uno de los grandes eventos musicales del año en Alicante: una oportunidad única para disfrutar de una banda legendaria en un entorno inigualable.