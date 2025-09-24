Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Escenario de Muelle Live. Shootori

El nuevo macroespacio de música en directo y conciertos en el puerto de Alicante arranca su primera temporada

El Muell Live se inauguró el pasado 20 de septiembre con numerosas actividades y este miércoles ha presentado su programación completa para los próximos meses

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:50

El nuevo macroespacio de conciertos y música en directo en pleno puerto de Alicante ha arrancado de manera oficial su primera temporada. Lo ha hecho con más de 2.100 personas este sábado 20 de septiembre en una inauguración que contó con numerosas actividades durante las cinco horas que duró la inauguración.

Ha sido este miércoles 22 de septiembre cuando el espacio se ha presentado de manera oficial en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de la concejala de Comercio, Lidia López; la concejal de Turismo, Ana Poquet; el director de venues Mahou, Mario Domínguez; y el director general de El Muelle Live, Pepe Ten.

El nuevo espacio acogerá numerosos eventos como conciertos y giras internacionales, así como ciclos y festivales propios. Además, el espacio está diseñado para albergar festivales gastronómicos y de artes escénicas, eventos de marca, activaciones y experiencias híbridas, junto a showcases, branded shows y presentaciones privadas.

Shootori

El Muelle Live también se proyecta como un escenario ideal para rodajes, videoclips y grabaciones en directo, ampliando así sus posibilidades más allá del ocio y consolidándose como un espacio versátil, abierto a la música, la creatividad y la innovación.

La rueda de prensa ha contado con la presentación oficial de sus eventos confirmados para los próximos meses, que se pueden consultar en su web oficial. Entre ellos destaca el de Beret el próximo 4 de octubre, Ana Belén el domingo 12 de octubre o el Rumba VIva Fest, el 18 del mismo mes con un cartel como Los Manolos o Gypsy kings.

