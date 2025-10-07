Una obra de Manolo Millares viaja desde el MACA de Alicante a Bruselas 'Artefacto para la paz' se muestra en una exposición sobre los artistas que se inspiraron en el legado de Goya

Adrián Mazón Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 15:36 Comenta Compartir

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) participa en el festival Europalia de Bruselas, al ceder una obra de Manolo Millares para integrar la exposición 'Luz y sombra. Goya y el realismo español'.

La muestra en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Bozar), inaugurada este martes por los Reyes de España, reúne obra del maestro de la pintura y de artistas que se inspiraron en su legado.

Entre estas piezas destaca 'Artefacto para la paz' de Manolo Millares, que ha viajado desde Alicante para formar parte de un diálogo entre distintas épocas que configuran el imaginario colectivo de lo que el mundo percibe como 'lo español'.

Esta obra de Millares pertenece a la Colección Arte Siglo XX del MACA. Se trata de una escultura que el artista realizó en 1964 como un ensamblaje de arpillera, cuerda, metal, madera, pintura y cartón.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha afirmado que «es un orgullo que nuestro Museo de Arte Contemporáneo participe en una muestra tan importante a nivel internacional con el arte español como protagonista».

Sobre Manolo Millares

Millares es uno de los artistas fundamentales en el arte de la segunda mitad del siglo XX, protagonista de la renovación de los lenguajes plásticos durante los años 50 y 60, primero desde el grupo canario LADAC (Los Arqueros del Arte Contemporáneo) y después, desde el grupo El Paso, en cuya creación participa y donde coincide con la artista alicantina Juana Francés. Pintor y escultor, Millares está considerado un referente del informalismo.