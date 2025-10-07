Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primeros cambios y cancelaciones por la dana en las fiestas de Alicante por el 9 d'Octubre
Logo Patrocinio
'Artefacto para la paz'. AA

Una obra de Manolo Millares viaja desde el MACA de Alicante a Bruselas

'Artefacto para la paz' se muestra en una exposición sobre los artistas que se inspiraron en el legado de Goya

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 7 de octubre 2025, 15:36

Comenta

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) participa en el festival Europalia de Bruselas, al ceder una obra de Manolo Millares para integrar la exposición 'Luz y sombra. Goya y el realismo español'.

La muestra en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Bozar), inaugurada este martes por los Reyes de España, reúne obra del maestro de la pintura y de artistas que se inspiraron en su legado.

Entre estas piezas destaca 'Artefacto para la paz' de Manolo Millares, que ha viajado desde Alicante para formar parte de un diálogo entre distintas épocas que configuran el imaginario colectivo de lo que el mundo percibe como 'lo español'.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Esta obra de Millares pertenece a la Colección Arte Siglo XX del MACA. Se trata de una escultura que el artista realizó en 1964 como un ensamblaje de arpillera, cuerda, metal, madera, pintura y cartón.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha afirmado que «es un orgullo que nuestro Museo de Arte Contemporáneo participe en una muestra tan importante a nivel internacional con el arte español como protagonista».

Sobre Manolo Millares

Millares es uno de los artistas fundamentales en el arte de la segunda mitad del siglo XX, protagonista de la renovación de los lenguajes plásticos durante los años 50 y 60, primero desde el grupo canario LADAC (Los Arqueros del Arte Contemporáneo) y después, desde el grupo El Paso, en cuya creación participa y donde coincide con la artista alicantina Juana Francés. Pintor y escultor, Millares está considerado un referente del informalismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Laboratorio de Climatología de la UA avisa de la llegada de una vaguada que podría transformarse en una dana en Alicante
  2. 2 Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública
  3. 3 El Constitucional confirma la absolución del yerno de la viuda de la CAM por el crimen de 2016 en Alicante
  4. 4 Así será la tirolina de 1,5 kilómetros que unirá estos dos municipios alicantinos
  5. 5 La nueva avenida de Niza de la Playa de San Juan: más verde, más ancha y más deportiva
  6. 6 El mejor tartar de atún de Alicante está en un puesto del mercado de Benalúa
  7. 7 La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias «intensas y tormentas» en Alicante a partir del jueves
  8. 8 Vito Quiles anuncia una conferencia en la Universidad de Alicante dentro de su tour nacional
  9. 9 Torrecilla salva otro match ball y se sentará el viernes en el Rico Pérez
  10. 10 El Hospital Dr. Balmis de Alicante gana la IV edición de las Becas Bayer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Una obra de Manolo Millares viaja desde el MACA de Alicante a Bruselas

Una obra de Manolo Millares viaja desde el MACA de Alicante a Bruselas