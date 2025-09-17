El MUBAG presenta su nueva ventana del arte La idea de la exposición es recuperar figuras clave del panorama cultural alicantino

Inés Rosique Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:26 Comenta Compartir

El Museo de Bellas Artes Gravina ha presentado la nueva propuesta para el espacio expositivo 'La ventana del arte'. En esta ocasión se trata de una obra de Dionisio Gázquez titulada 'Presencia de la Luz'. El lienzo fue pintado en 1989 y donado por el artista al MUBAG en 2022.

En la obra el artista reúne parte de las principales preocupaciones en su camino a la abstracción. Además, en esta ocasión la presentación está acompañada en el espacio expositivo de un vídeo grabado en el estudio del artista y en el que se habla de sus inicios, trayectoria, inquietudes y forma de trabajar.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, lo ha presentado este martes y lo considera «un singular escaparate del Palacio Gravina desde el que volvemos a ofrecer al público una experiencia cultural para conocer una nueva pieza de la colección de arte de la Diputación acompañada, además, de un documento audiovisual que nos permite acercarnos a su autor, Dionisio Gázquez». El responsable provincial ha estado acompañado por el director del MUBAG, Jorge A. Soler, y por el propio artista.

'La ventana del arte' es un ciclo creado para divulgar y dar a conocer el trabajo de artistas del panorama cultural alicantino desde los años 80 hasta la actualidad. El nombre viene dado por la antigua puerta de acceso al palacio del siglo XVIII que se encuentra expuesto en el museo. Este elemento cuenta con una ventana que comunica al exterior a través de un cristal y cuyo montaje sirve como reclamo del centro.

«Una obra matérica que juega con la reflexión y se abre a la luz en un espacio expresivo de exquisito cromatismo que nos invita a adentrarnos y a desplazarnos hacia un hermoso silencio», ha declarado Soler hablando sobre el cuadro.

Dionisio Gázquez, el artista de la edición

Dionisio Gázquez Méndez se trasladó a Alicante un año después de su nacimiento y ha desarrollado su actividad plástica en el entorno natural de Alicante y ciudades del litoral mediterráneo, en el que vive y trabaja.

Desde sus inicios, su trayectoria artística se ha organizado en etapas que perseguían el deseo de sintonizar con «el espíritu de su época». Su obra se destaca por las formas texturadas, el color tamizado y la estructura conceptual. En ellas afloran la libertad del gesto, un refinado lirismo y la vibración cromática de la materia.

Dionisio Gázquez ha compaginado su carrera artística con la docencia y el diseño gráfico. Ha sido catedrático de dibujo hasta su jubilación. Además, también se ha dedicado a la gestión cultural y, entre otras cosas, dirigió el Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. También, forma parte de distintos jurados, escribe artículos y textos del ámbito artístico, comisaría exposiciones y participa en debates y conferencias.

Junto a Presencia de la luz, el artista también donó otra obra significativa dentro de su producción, el cuadríptico Espacios verticales que pertenece al proyecto itinerante 'Espacios de luz', y que formó parte de la muestra 'Legados'.

Temas

Museos